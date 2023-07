Campania, parte il servizio per lo psicologo di base

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo primato per la Campania, piuttosto importante. La Regione del Sud è la prima in Italia ad istituire ufficialmente la nuova figura dello psicologo di base. Si tratta di un’iniziativa di grande civiltà che ha lo scopo di garantire soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, quali bambini, adolescenti, anziani, il necessario supporto nei momenti di difficoltà. L’idea è quella di garantire un servizio che sia funzionante al 100% per il 100% del tempo, come un medico di base o il pediatra di famiglia. La nuova figura di supporto garantirà un primo livello di assistenza psicologica gratuito per tutti i cittadini.

Almeno in partenza, in questa prima fase ci saranno 146 psicologi pronti ad entrare in servizio, due per ogni distretto sanitario come prevede la legge regionale 35 del 2020, e a raccordarsi con medici e pediatri di base.

Il presidente dell’Ordine degli Psicologi Campani Armando Cozzuto ha dichiarato, in tal proposito: “Questa è una figura che non ha eguali in Italia: i cittadini potranno usufruire delle prestazioni professionali degli psicologi sia per il tramite dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ma anche ad accesso libero, attraverso i distretti sanitari di base. Questo ci consentirà di sostenere soprattutto le fasce sensibili della popolazione, ovvero bambini, adolescenti, anziani e persone con disabilità.”

“L’obiettivo è quello di avere una legge nazionale, un percorso formativo come quello che hanno i medici di medicina generale e un contratto collettivo nazionale. In questo modo potremo garantire l’assistenza psicologica a milioni di cittadini italiani.” ha poi concluso. De Luca si è detto “orgoglioso” dell’iniziativa.