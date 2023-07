Salerno, via all’installazione delle fototrappole mobili

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo modo per tutelare il territorio e, soprattutto, per proteggerlo da eventuali barbarie e inciviltà. La giunta comunale di Salerno, in data 11 Luglio, ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella, il progetto per l’installazione delle fototrappole sul territorio comunale. Si tratta di un progetto che mira a sorvegliare tutto il territorio, con l’obiettivo di preservarlo da eventuali spazzature e comportamenti poco adeguati.

L’iniziativa è partita nel 2022. L’anno scorso le procedure hanno cominciato il loro corso, che ha portato all’approvazione di un nuovo regolamento. Quest’ultimo ha già ricevuto una delibera nello scorso consiglio comunale, e soprattutto è stato assistito dalla redazione di un disciplinare per l’organizzazione del servizio. Il progetto sarà sperimentale e durerà dodici mesi. Inoltre, prevederà il coinvolgimento diretto della società Salerno Pulita.

Le installazioni, coordinate dal settore ambiente, partiranno fin da subito con la supervisione tecnica del Settore Sistemi Informativi e l’ausilio del corpo ambientale del comando di polizia municipale. L’obiettivo è quello di preservare il più possibile l’ambiente circostante da qualsiasi minaccia (soprattutto umana) che possa deturpare il territorio che contorna l’area. Gli impianti saranno mobili e potranno essere collocati a seconda delle criticità riscontrate sul territorio comunale.

L’iniziativa che porta alla messa in pratica delle fototrappole mobili ha, dunque, come obiettivo, quello di venire incontro alle esigenze ambientali di un territorio che è sempre stato il fiore all’occhiello del suo Comune. Un territorio che, però, da qualche tempo a questa parte, non riceve il rispetto dovuto dai suoi cittadini, tale da dover adottare delle contromisure.