Diretta De Luca 30 giugno 2023, gli aggiornamenti

di Gaudieri Brunella

Il Presidente De Luca apre la diretta del 30 giugno 2023 con gli aggiornamenti su progetti e i finanziamenti in Regione Campania.

Russia-Ucraina. Dopo l’Unione Sovietica secondo il Presidente De Luca in Russia non si capisce più nulla. Ma intanto continua il bagno si sangue in Ucraina. Grande l’ottusità dell’ occidente e immensa la tragedia del popolo ucraino che sfugge dalla guerra. Queste le considerazioni del Presidente.

Governo. La Meloni non intende approvare il Mef. Il Mef garantisce un fondo di spesa disponibile in caso di necessità o di crisi. La furbata del Presidente del Consiglio è quella di non approvare il piano, in maniera che si possa tenere per la gola l’Europa quando si arriverà a discutere di patto di stabilità, immigrazione ed altri temi.

Fondi Sviluppo e Coesione. Essi erano destinati all’80% al sud e il resto al nord. Il Governo Draghi non ha fatto il riparto. Ci si era illusi che con Fratelli d’Italia si poteva sbloccare velocemente tutto invece ciò non è avvenuto. Si sarebbero potute bandire le gare e aprire cantieri.

Sanità. Continua l’annoso problema del personale medico. Esplode l’emergenza del personale che non c’è. Si intende però aumentare il numero delle iscrizioni alla facoltà di medicina. La regione dal lato suo ha messo a disposizione 315 milioni di euro per bandi di gara per case, ospedali di comunità e centrali operative. Questi sono finanziamenti PNRR, ma resta il problema della mancanza del personale medico, tecnico ed infermieri.

Progetti e infrastrutture. 22 milioni del fondo del bilancio per l’abbattimento delle liste di attesa, incentivi per le Asl ed i centri privati convenzionati per mettere in campo progetti specifici per l’abbattimento delle liste d’attesa.

Policlinico Federico II è stato realizzato un nuovo progetto per aumentare l’offerta traumatologica. A Salerno è stata invece inaugurata una struttura per l’assistenza dei pazienti affetti da Alzheimer. Una struttura per dare una mano sia ai pazienti che alle famiglie. La Campania si impegna in questo senso a restare la regione della solidarietà.