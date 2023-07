Satellite europeo “Aeolus” in caduta sulla Terra: ecco dove cadrà

di Rita Milione

Il satellite per lo studio del vento “Aeolus” è in caduta sulla Terra e c’è il rischio (remoto) che alcuni detriti possano colpire la superficie, provocando danni, feriti o peggio. L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per scongiurare questo pericolo attuerà una serie di manovre senza precedenti per guidare il satellite verso il mare aperto e il più lontano possibile dalla terraferma.

Info sul Satellite europeo “Aeolus”

ADM-Aeolus, acronimo di Atmospheric Dynamics Mission Aeolus (Aeolus, missione per lo studio delle dinamiche atmosferiche) è un satellite dell’ESA lanciato in orbita il 22 agosto 2018 alle 21:20 UTC. ADM-Aeolus è il primo satellite in grado di effettuare osservazioni dei profili di velocità dei venti a livello globale.

Aeolus è il quinto satellite del Living Planet Programme dell’Agenzia Spaziale Europea. L’obiettivo primario della missione è di migliorare la conoscenza dell’atmosfera e della meteorologia della Terra. Registrando e monitorando la situazione meteorologica in varie parti del mondo, Aeolus permetterà alla comunità scientifica di sviluppare complessi modelli climatici, i quali potranno essere utilizzati per prevedere il comportamento futuro del sistema ambientale. Queste previsioni saranno utilizzabili nel corto periodo, essendo applicabili ai modelli numerici di previsione meteorologica in modo da rendere più affidabili le previsioni meteorologiche.

La missione migliorerà la conoscenza di vari fenomeni legati al clima, dal riscaldamento globale agli effetti dell’inquinamento atmosferico. ADM-Aeolus è concepita come una missione apripista per i futuri satelliti meteorologici dedicati alla misura dei venti. Il satellite è costruito da Airbus Defence and Space.