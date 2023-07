San Marzano sul Sarno, ufficiale sgravio per le famiglie

di Antonio Jr. Orrico

Una grande e fondamentale novità. Un aiuto che mira, soprattutto, ad aiutare le famiglie del territorio in difficoltà, e a creare un benessere comune. Il Comune di San Marzano sul Sarno aderisce ufficialmente alla definizione agevolata delle entrate tributarie. Con grande soddisfazione dell’assessore Angela Calabrese e della sindaca Carmela Zuottolo è stato approvato, all’unanimità del consiglio comunale, il regolamento proposto sulla definizione agevolata.

Con quest’ultimo, è data a tutti i contribuenti la possibilità di poter usufruire dell’agevolazione economica dello sgravio totale delle sanzioni e degli interessi sui ruoli esecutivi e risalenti al periodo che va dal 1 gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2022. Proprio per l’occasione, cittadini ed imprese potranno presentare istanza entro il 15 Ottobre prossimo. Agevolazioni che mirano, soprattutto, a costruire un nuovo polo per le famiglie. Ciò rappresenta una nuova possibilità di avere degli sgravi fiscali che possano contribuire ad alzare la sostenibilità della vita.

La sindaca di San Marzano Sul Sarno, Carmela Zuottolo, si è detta soddisfatta dell’iniziativa riuscita: “Ancora una volta, si tratta di un aiuto concreto dato a famiglie e imprese, che consentirà l’abbattimento, l’eliminazione, di tutte le sanzioni e gli interessi maturati sui vari ruoli esecutivi.”

Le ha fatto eco anche l’assessore Angela Calabrese, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per via della nuova agevolazione che interesserà il Comune.

“Siamo riusciti a cogliere un’opportunità che porterà sollievo alle famiglie in un momento economicamente e socialmente ancora complicato. Come sempre siamo vicino ai cittadini e alle famiglie con atti concreti.” ha dichiarato Calabrese.