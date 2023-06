Pontecagnano, presentata la Giunta del Lanzara Bis

di Rita Milione

Si è tenuta nella giornata di ieri la proclamazione del Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, rieletto a Primo Cittadino. Dopo aver indossato per cinque anni la fascia tricolore, il quarantunenne ha riconfermato la fiducia dei cittadini raggiungendo una percentuale di quasi il 60%, con uno scarto di 2875 preferenze rispetto al suo antagonista. Alle ore 11:00, il magistrato del Tribunale di Salerno, delegata dal Presidente, Francesca Iervolino, ha dato lettura del verbale di proclamazione alla presenza del Segretario Comunale Paola Dello Iacono, dei neo eletti Consiglieri Comunali e di una emozionatissima folla di interessati.

Nel pomeriggio, invece, vi è stato il discorso programmatico ed augurale, dinanzi alla Casa Comunale. Presenti centinaia di persone, unitamente ai membri del Consiglio Comunale. A seguito del saluto, il Sindaco ha inaspettatamente indicato i componenti della Giunta Comunale, costituita da una prevalenza donne, due membri del precedente esecutivo (Raffaele Sica e Dario Vaccaro), ed un’età media di

Nello specifico, si tratta di:

Nunzia Fiore , Vice Sindaco ed Assessora con deleghe alla Polizia Municipale, Protezione Civile e Sicurezza, Bilancio e Finanze, Trasparenza ed Agricoltura;

, Vice Sindaco ed Assessora con deleghe alla Polizia Municipale, Protezione Civile e Sicurezza, Bilancio e Finanze, Trasparenza ed Agricoltura; Roberta D’Amico , Assessora con deleghe alla Sanità, Cultura e Beni Culturali, Politiche Comunitarie, Coordinamento Strategico PNRR, Pari Opportunità, Sviluppo Economico, Formazione, Rapporti con l’Università, Politiche del Lavoro, Tutela degli Animali;

, Assessora con deleghe alla Sanità, Cultura e Beni Culturali, Politiche Comunitarie, Coordinamento Strategico PNRR, Pari Opportunità, Sviluppo Economico, Formazione, Rapporti con l’Università, Politiche del Lavoro, Tutela degli Animali; Gerarda Sica , Assessora con deleghe alla Istruzione, Politiche Sociali, Piano di Zona, Diritti ed Inclusione;

, Assessora con deleghe alla Istruzione, Politiche Sociali, Piano di Zona, Diritti ed Inclusione; Raffaele Sica , Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, Beni Patrimoniali e Infrastrutture, Masterplan e Fascia Costiera, Project Financing;

, Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, Beni Patrimoniali e Infrastrutture, Masterplan e Fascia Costiera, Project Financing; Dario Vaccaro, Assessore con deleghe all’Urbanistica, Edilizia, Condono, Attività Produttive e Commercio, Politiche Giovanili, Associazionismo e Volontariato;

Il Sindaco Giuseppe Lanzara si è riservato le deleghe inerenti al Turismo e Marketing territoriale, Risorse Umane, Servizi Demografici ed Elettorali, Decoro Urbano, Innovazione Tecnologica, Smart City e Agenda 2030, Avvocatura, Contenzioso e tutto ciò che non è espressamente delegato.

Ha, infine, attribuito le seguenti deleghe ai Consiglieri eletti di maggioranza:

Fabio Caiazzo: Demanio;

Beniamino Castelluccio: Ecologia, Verde, Politiche Ambientali;

Francesco Fusco: Tributi, Mobilità, Trasporti;

Arturo Giglio: Aeroporto, Grandi Opere;

Vittorio Marino: Spettacoli, Eventi, Mercati Rionali e Fiere;

Gaetano Nappo: Sport, Manutenzione e Servizi Cimiteriali; Azienda Speciale.

Sono stati eletti Consiglieri Comunali anche Antonio Avallone, Alessandro Maisto, Fiorella Palo e Christian Di Chiara: i primi due alla seconda riconferma nella massima assise cittadina, il terzo e la quarta alla prima esperienza in Consiglio.

Da una riunione avvenuta a pochi giorni dall’eccellente risultato elettorale, è emerso che il Sindaco ed i Consiglieri Comunali, all’unanimità, abbiano espresso la volontà di voler proporre e votare, in sede istituzionale, il Consigliere Francesco Fusco per la seconda carica istituzionale, ovvero quella di Presidente del Consiglio, come già avvenuto con successo negli anni precedenti, in virtù delle comprovate capacità di ascolto, dialogo ed imparzialità. Alla carica di Vice Presidente, la stessa maggioranza, sempre all’unanimità, proporrà il nome del Consigliere Comunale Arturo Giglio, rieletto con numerosissime preferenze nel gruppo del Psi.

Fondamentale, nell’ottica di un buon lavoro di squadra, sarà anche la funzione dei Presidenti delle rispettive Commissioni, che verranno indicati a seguire.

Questa la dichiarazione rilasciata dal Primo Cittadino:

“Ho rivissuto la gioia e l’emozione di cinque anni fa, quando indossai per la prima volta la fascia tricolore. Oggi, più nettamente, avverto il senso di responsabilità verso questa città, che mi ha riconosciuto senza dubbio alcuno grande fiducia e stima. In questo senso, devo molto a chi mi ha accompagnato nella prima parte del viaggio: ribadisco con fermezza che il ruolo di tutti è stato fondamentale per ottenere questo enorme successo, e non solo in termini numerici. Ora inizia un secondo percorso, con vecchi e nuovi compagni di avventura: so che sarà più intenso, pregno di nuovi obiettivi, ma sono certo che andrà bene, sulla base della competenza acquisita e delle nuove sfide che ci apprestiamo a vivere. Grazie alle istituzioni, ai candidati, alla famiglia ed agli amici. Grazie ad ogni singolo cittadino che ha segnato la x sul mio nome e su quello delle mie liste, ma anche a chi non lo ha fatto. Sarò il Sindaco di ogni abitante di questa città e proseguirò nel segno della trasparenza, della fattività e del dialogo. Ci aspettano anni duri, ma bellissimi, ancora insieme”.