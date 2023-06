Pontecagnano, incidente stradale tra auto e moto: ferito 25enne

di Rita Milione

Attimi di paura nella mattinata di oggi, martedì 6 giugno, nella città di Pontecagnano Faiano in via Aldo Moro, dove – come riporta Salerno Today – una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un’auto. A causa del violento impatto, il conducente della moto, un ragazzo di 25 anni, è caduto bruscamente sull’asfalto.

Velocemente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 25enne presso l’ospedale di Salerno. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri e la Polizia Municipale.