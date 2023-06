I “Me contro Te” ritornano ad Eboli per festeggiare il decennale

di Lucia Romaniello

I Me Contro Te , noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – celebrano l’importante traguardo del loro primo decennio di carriera con “Me Contro Te, lo show dei 10 anni”, una nuova tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti prevista per la primavera 2024.

Dopo il successo e l’immenso divertimento del primo tour, sono pronti a festeggiare con i loro fan. Il nuovo show dei “Me Contro Te” sarà ancora più emozionate con effetti speciali ancora più elaborati e sorprendenti. I bambini e loro genitori rimarranno a bocca aperta nel vedere il nuovo impianto scenico che sarà meraviglioso, le sorprese non mancheranno e le famiglie si ritroveranno come l’anno scorso a passare del tempo insieme divertendosi.

“Me Contro Te” al PalaSele di Eboli

Con il nuovo spettacolo dei ME CONTRO TE doppio appuntamento al PalaSele di Eboli sabato 20 aprile 2024 ore 18:00 e domenica 21 aprile 2024 ore 15:00. I biglietti saranno disponibili su vivoconcerti.com da martedì 6 giugno alle ore 14:00, e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 11 giugno alle ore 10:00.

La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live.

“Me Contro Te, lo spettacolo dei 10 anni” – Tour 2024

Il nuovo spettacolo dei “Me Contro Te” partirà da Ancona (domenica 7 aprile 2024 alle ore 15:00, Palaprometeo), e proseguendo con una serie di doppi appuntamenti nelle città di Firenze (sabato 13 aprile 2024 ore 18:00 e domenica 14 aprile 2024 ore 15:00 al Mandela Forum), Eboli (SA) (sabato 20 aprile 2024 ore 18:00 e domenica 21 aprile 2024 ore 15:00 al Palasele), Milano (venerdì 26 aprile 2024 ore 20:00 e sabato 27 aprile 2024 ore 15:00 al Mediolanum Forum), Roma (sabato 4 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 5 maggio 2024 ore 15:00 al Palazzo dello Sport), Bologna (sabato 11 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 12 maggio 2024 ore 15:00 all’Unipol Arena) e per concludere a Bari (sabato 18 maggio 2024 ore 18:00 e domenica 19 maggio 2024 ore 15:00 al Palaflorio).