Pellezzano, raccolta di carta e cartone: accordo tra Comune e COMIECO

di Rita Milione

Rivoluzione a Pellezzano per quanto riguarda il conferimento di carta e cartone. Con la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata, l’Amministrazione Comunale in accordo con COMIECO, il Consorzio Nazionale che coordina e garantisce il riciclo di carta e cartone, introduce l’utilizzo del SACCO DI CARTA per la raccolta dei rifiuti in carta, cartone e cartoncino.

A tal proposito, 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟱 𝗠𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, alle ore 17.30, in Aula Consiliare ci sarà la firma dell’accordo in presenza del Sindaco 𝗠𝗼𝗿𝗿𝗮, del Direttore Generale Comieco 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗮𝗹𝗯𝗲𝘁𝘁𝗶 e della “Pellezzano Servizi”. Nella circostanza verrà anche presentata una dimostrazione di come effettuare la nuova raccolta con il sacco di carta.

“Un ulteriore passo – ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra – che la nostra Comunità compie, in difesa dell’Ambiente. Ringrazio il Direttore Generale Comieco Carlo Montalbetti, con il quale abbiamo subito raggiunto l’intesa per avviare questa rivoluzione nel conferimento di carta e cartone sul nostro territorio. Allo stesso modo, ringrazio il Vicesindaco con delega all’ambiente Michele Murino, sempre attento nella ricerca delle migliori soluzioni da adottare in tema di politiche ambientali per rendere la nostra Pellezzano sempre più pulita, accogliente e vivibile. E un ringraziamento particolare ai nostri concittadini che con i loro comportamenti responsabili hanno permesso a Pellezzano di raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata tali da far ottenere al nostro Ente numerosi riconoscimenti nazionali”.

A partire da 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, carta e cartone andranno quindi esposti fuori casa osservando una delle seguenti modalità:

– 𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞;

– 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐜𝐚𝐭𝐨𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢;

– 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐞 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐮𝐧𝐨 𝐬𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬𝐢

Gli operatori della “Pellezzano Servizi” non ritireranno più eventuali conferimenti di carta e cartone nei sacchi trasparenti.