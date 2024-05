A Pellezzano la 6ª edizione della “Tiger Cup”

di Rita Milione

Domenica 26 Maggio, alle ore 10.00, presso l’impianto sportivo di Casignano “Federico Arcamone” a Pellezzano si terrà la sesta edizione della “Tiger Cup” dal titolo “Buon Compleanno Fabio Alfano” in ricordo di un giovane del territorio, prematuramente scomparso all’età di 39 anni a causa di una malattia nell’aprile del 2018. A sfidarsi in questo Memorial per la conquista della “Tiger Cup” saranno le formazioni del “Mazzola Old Glory” guidata da mister Camillo Rinaldi e della “Tiger’s Friends” del coach Luca Caldano.

“Anche quest’anno – dichiara il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra – si rinnova un appuntamento, diventato ormai tradizionale, per mantenere viva la memoria di Fabio Alfano, conosciuto come la “tigre volante”. Un momento emozionante, che va al di là della competizione sportiva, nella quale si sfideranno, con lealtà e senso di appartenenza territoriale, due squadre di calcio, i cui componenti sono uniti dal ricordo del mai dimenticato Fabio Alfano.

Questa giornata sarà l’occasione per rendergli omaggio e per abbracciare la sua famiglia, confermando pieno sostegno e massima vicinanza a tutti coloro che con Fabio hanno avuto uno stretto rapporto quando era in mezzo a noi. Sentimenti, che io e l’amministrazione comunale intendiamo rivolgere con grande affetto a tutta la famiglia di Fabio”.