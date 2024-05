Pellezzano, al via concorso “Siamo Uguali Nella Diversità”

di Antonio Jr. Orrico

Tutto pronto. Prende il via la quarta edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e di Poesia “Siamo uguali nella diversità”, ispirato all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 promosso dall’associazione Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili. Il Concorso si avvale del patrocinio morale della Provincia di Salerno e del Comune di Pellezzano.

La partecipazione al Concorso Letterario è aperta a tutti ed è totalmente gratuita. I testi dovranno essere inviati per e-mail a [email protected] entro e non oltre sabato 15 giugno 2024. Per maggiori info sulla partecipazione visitare la pagina Facebook di 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐒𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 o visitare il sito https://mondisostenibili.blogspot.com

La Cerimonia di Premiazione è prevista per venerdì 25 ottobre 2024 a Salerno a partire dalle ore 17 presso il Palazzo Bottiglieri, sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno.