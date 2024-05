Salerno, malore fatale: 60enne muore mentre passeggia

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova tragedia a Salerno. In città, un uomo, dall’età stimata attorno ai 60 anni, è improvvisamente deceduto questa mattina a causa di un arresto cardiocircolatorio. Come riportato dal sito web pangeapress.it, intorno alle 7.20 di questa mattina, in via Lorenzo Cavaliero, l’uomo stava passeggiando lungo il marciapiedi che costeggia la strada, quando improvvisamente si è accasciato a terra.

Un passante ha assistito alla scena, e accortosi dell’improvviso malore si è prontamente avvicinato per prestare aiuto ed ha allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza infermieristica ed un auto medica dalla vicina guardia medica di via Vernieri. I soccorritori sono giunti prontamente sul posto, nella speranza di aiutare l’uomo.

I medici del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimare l’uomo, prima con il massaggio cardiaco, poi con la somministrazione di farmaci ed infine con l’uso del defibrillatore. Ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano.