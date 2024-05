Salerno, alla Stazione Marittima sbarcano 3000 crocieristi

di Antonio Jr. Orrico

Una prospettiva molto più interessante. Si incominciano già a muovere le acque alla Stazione Marittima di Salerno. Gli arrivi internazionali si stanno intensificando, complice anche la stagione primaverile che è ufficialmente entrata nel clou. Nonostante il cielo plumbeo, l’aria di primavera soffia sugli arrivi internazionali al porto, crocevia per le crociere sempre più importante e sempre più al centro di tutte le rotte che bagnano il Mar Mediterraneo.

Come scritto dalla stessa pagina Facebook della Stazione Marittima di Salerno, in pochi attimi la Mein Schiff 2, nave turistica tedesca, si è avvicinata di primo mattino e ha poi attraccato al Molo Manfredi. Tutti i turisti scesi hanno potuto visionare il porto, le case e i colori di Salerno. Sui volti degli uomini e delle donne che si preparano a scendere dalle scalette della nave della compagnia tedesca Tui Cruises che di Salerno ha fatto una tappa fissa, compaiono il sorriso e la sorpresa.

In pochi minuti, la situazione è diventata decisamente movimentata, soprattutto alla luce del numero di turisti sbarcati. Si parla, infatti, di ben 2930 passeggeri e 900 uomini e donne di equipaggio, che si sono preparati in fretta e furia per scoprire Salerno e fare una gita in Costiera e in tutti i siti relativi alla Provincia.

Sono prospettive di turismo che diventano, ogni giorno di più, realtà. Prospettive che riempiono e che sembrano essere, ora come ora, un trampolino di lancio non indifferente per l’economia dell’hinterland.