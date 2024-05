La strada per Wembley: panoramica sulla Champions League

di Redazione ZON

La UEFA Champions League, la competizione calcistica per club più prestigiosa al mondo, non è solo il torneo in cui si cimentano i giocatori più importanti, ma un evento unico che dà agli appassionati di calcio anche l’occasione di ammirare uno dei trofei più famosi e desiderati in tutto lo sport: la Coppa dei Campioni.

Alta 73,5 cm per 7,5 kg di argento, la coppa è un capolavoro di artigianato, un simbolo che rappresenta il sogno di ogni calciatore. Il suo soprannome, “Coppa dalle grandi orecchie“, deriva dalle due maniglie laterali simili alla forma dei lobi, che hanno contribuito a creare la sua silhouette inconfondibile.

Realizzata a mano da un gioielliere svizzero, la coppa richiede circa 340 ore di lavoro meticoloso per essere completata. Il suo valore è stimato intorno ai 130.000 euro: quest’anno verrà assegnata a Wembley, dove si terrà la finale più attesa dell’anno (oltre a quella dei campionati Europei di calcio di Germania 2024).

A darsi battaglia, due fra le 3 squadre ancora in corsa:

Borussia Dortmund, a seguito dell'eliminazione del Paris Saint Germain.

Real Madrid o Bayern Monaco.

In questo articolo cercheremo di proiettarci in avanti di qualche settimana, immaginandoci nello stadio di Wembley per goderci il miglior spettacolo che il mondo del calcio possa offrire.

Il penultimo atto: le semifinali

Il primo turno delle semifinali si è già disputato fra il 30 aprile e 1° maggio 2024, con i seguenti risultati:

Bayern Monaco – Real Madrid: 1 – 1.

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain: 1 – 0 / 1 – 0.

Il Real Madrid, guidato dal mitico Carlo Ancelotti, ha un leggero vantaggio in vista della gara di ritorno, dato avrà il vantaggio del fattore campo, anche se i tedeschi hanno mostrato tanta voglia di emergere dopo la cocente delusione in campionato, sfuggito dopo 11 anni di vittorie consecutive, per mano del Bayer Leverkusen dei miracoli di Xabi Alonso.

Il Paris Saint-Germain ha invece subito due sconfitte abbastanza inaspettate a Gelsenkirchen e al Parco dei Principi. Nonostante le quote sulla Champions League vedessero favoriti i francesi, la scarsa vena realizzativa è costata cara allo squadrone allenato da Luis Enrique. Alla luce della prima semifinale, una sola cosa è certa: il Borussia Dortmund è in finale, guidato da Marko Reus, storico portacolori dei gialloneri, che darà l’addio alla sua squadra del cuore sul palcoscenico più importante.

Luci sulla finale

L’atto finale si terrà il 1° giugno 2024, a ospitarlo sarà il prestigioso stadio di Wembley a Londra. Questo evento rappresenta non solo il momento culminante della stagione calcistica per le squadre di club, ma un vero e proprio fenomeno culturale ed economico, capace di attirare milioni di spettatori in tutto il mondo.

Sede e contesto storico

Il Wembley Stadium, noto come la “Casa del Calcio,” ha una storia lunghissima che si intreccia con molti altri sport. Con i suoi 90.000 posti, è uno degli stadi moderni più grandi al mondo. Vista la sua posizione nella capitale del Regno Unito, il valore architettonico e la sua rilevanza storica, ha ospitato numerosi eventi di alto profilo, fra cui altre finali della Champions League oltre a molte gare dei Giochi Olimpici del 2012.

Con la finale del 2024, uno degli stadi più famosi al mondo farà suo un nuovo record: sarà infatti l’ottava volta che Wembley ospita questo prestigioso evento, rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento anche agli occhi dell’opinione pubblica, diventando la sede ideale per i principali eventi sportivi internazionali.

Biglietti per la finale di Wembley: quanti sono, quanto costano e a chi andranno?

Come è facile intuire, si prevede il tutto esaurito per la finalissima di Wembley. Quello che forse molti non sanno è che la distribuzione dei biglietti non è casuale, ma segue una logica ben definita:

Il 95% dei biglietti è allocato ai tifosi delle squadre finaliste , in libera vendita in 4 fasce di prezzo a partire da circa 70 euro fino a oltre 700 euro.

, in libera vendita in 4 fasce di prezzo a partire da circa 70 euro fino a oltre 700 euro. Il restante 5% è riservato a sponsor della UEFA, partner mediatici e altri stakeholder.

Presenza mediatica e copertura

In totale, si prevede che parteciperanno circa 2.000 giornalisti da tutto il mondo, a dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, dell’importanza dell’evento su scala globale. Il match e il pre partita potranno godere di una copertura a 360° su diverse piattaforme, per raggiungere milioni di spettatori, con interviste, highlights, previsioni e dibattiti fra esperti ed ex calciatori.

Premi in denaro e ricompense

In finale di Champions League la posta in gioco è alta, non solo a livello sportivo. Si tratta infatti di una delle competizioni più ricche a livello internazionale, soprattutto se si considerano i premi messi in palio nella finalissima:

Il Trofeo della UEFA Champions League : al di là del valore “oggettivo” degli oltre 7 chili di argento, la coppa ha un valore di oltre 100.000 €, oltre a determinare una plusvalenza variabile nella quotazione della squadra che la vince.

: al di là del valore “oggettivo” degli oltre 7 chili di argento, la coppa ha un valore di oltre 100.000 €, oltre a determinare una plusvalenza variabile nella quotazione della squadra che la vince. Medaglie d’oro : ogni giocatore e membro dello staff della squadra vincitrice se ne aggiudica una, valutata intorno a 10.000 € (ma il prezzo può variare a seconda della finale e del giocatore a cui apparteneva).

: ogni giocatore e membro dello staff della squadra vincitrice se ne aggiudica una, valutata intorno a 10.000 € (ma il prezzo può variare a seconda della finale e del giocatore a cui apparteneva). Premio in denaro: anche se l’importo esatto per il 2024 deve ancora essere ufficializzato, guardando alle edizioni passate, è lecito immaginare una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

A questi premi bisogna poi aggiungere:

Una fetta molto cospicua dei 300 milioni di euro di ricavi dai diritti TV.

Un aumento del coefficiente UEFA , grazie ai punti ottenuti, con ricadute positive anche per il campionato a livello nazionale.

, grazie ai punti ottenuti, con ricadute positive anche per il campionato a livello nazionale. Un posto per la Supercoppa europea Uefa contro i vincitori della UEFA Europa League.

contro i vincitori della UEFA Europa League. Qualificazione automatica alla Coppa del Mondo per Club FIFA.

Impatto economico e culturale

La finale della Champions League è molto più di una semplice partita di calcio; è un evento capace di avere un impatto economico significativo sulla città che la ospita. Londra può aspettarsi un flusso di oltre 200 milioni di euro di indotto fra hotel, sistemazioni ristorazione e altre attività.

Inoltre, la finale verrà accompagnata da un vero e proprio festival culturale, con numerosi eventi con musica, arte e gadget nelle ore precedenti al match, così da creare l’atmosfera giusta e offrire ai fan un’esperienza indimenticabile.