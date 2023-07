Ancelotti c.t. del Brasile: sarà ufficiale dal 2024

di Antonio Jr. Orrico

Un annuncio davvero epocale. La conferma è finalmente arrivata. Il nuovo allenatore della nazionale di calcio brasiliana sarà Carlo Ancelotti. A partire dalla Copa America 2024, infatti, l’allenatore italiano, tra i più titolati al mondo, siederà sulla panchina prestigiosa. A confermarlo ci ha pensato lo stesso presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), Ednaldo Rodrigues. Il presidente ha poi annunciato Fernando Diniz come allenatore ad interim per un anno.

Ancelotti subentrerà a Diniz nel 2024, quando scadrà ufficialmente il suo contratto stipulato con il Real Madrid. Dopo aver salutato i blancos, il mister italiano subentrerà ufficialmente sulla panchina della Selecao. Il tecnico italiano si giocherà la sua ultima stagione in Spagna e poi abbraccerà la nuova avventura. L’accordo prevede l’impegno fino al 2026. L’allenatore italiano, come ben si sa, è tra i più vincenti della storia del calcio.

Il mister di Reggiolo ha 64 anni ed è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio mondiale. Tra gli allenatori di sempre, è l’unico ad aver vinto il campionato in Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna, e il solo ad aver vinto la Champions League per quattro volte (due col Milan e due con il Real Madrid). Un vero e proprio idolo delle folle, nonché una delle persone più rispettate in assoluto nel mondo del calcio, assolutamente meritevole di stima e sempre benvoluto dai calciatori.

Nell’attesa del nuovo ct, la soluzione ponte scelta dal Brasile è quella di affidare la guida della nazionale a colui che, attualmente, è alla guida della Fluminense. Proprio questa sarà la discriminante molto particolare del nuovo allenatore. Diniz, infatti, non lascerà la guida della squadra di club, e si diletterà invece a guidare entrambe le formazioni contemporaneamente.