Ancelotti, Real Madrid demolito in Supercoppa

Una prestazione del genere non può essere accettata facilmente da nessuno, specialmente se il tuo nome è Carlo Ancelotti e sei l’allenatore del Real Madrid. I Blancos sono stati disintegrati in Supercoppa di Spagna da un formidabile Barcellona, guidato dalla sua stella appena maggiorenne Gavi. Xavi ha così conquistato il suo primo trofeo da allenatore blaugrana proprio contro un maestro del calcio mondiale.

Proprio per questi motivi, è intervenuto Ancelotti in conferenza stampa dopo aver subito il demotivante 3-1 per il Barcellona. Il tecnico si espresso così per commentare la pessima prestazione dei suoi: “dobbiamo imparare, è un momento difficile e basta. Sapevamo prima della partita che la squadra non era al meglio. Abbiamo alcune carenze da migliorare ma torneremo e dobbiamo tirarci su per giocare al meglio in vista della partita contro il Villarreal.“

L’ex calciatore tra le altre di Napoli e Milan sa perfettamente che questo non è il momento di buttarsi giù, ed è pronto nuovamente a rituffarsi sulla Liga Santander, dominata anche questa sempre dal Barcellona di Xavi, avanti tre punti dal Real Madrid subito dietro. Durante la conferenza però, un giornalista ha espresso un commento non proprio appropriato secondo Ancelotti, secondo cui la domanda posta sarebbe solo “una mancanza di rispetto“.