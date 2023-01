Alex W e Sophie And The Giants: venerdì 20 gennaio esce “Dire Fare Curare”

Venerdì 20 gennaio è in arrivo su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo di Alex W, “DIRE FARE CURARE” con il featuring della star internazionale Sophie and The Giants e prodotto da Room 9 (21CO/Artist First).

Alex W e Sophie And The Giants: il brano del musicista comasco trova una veste internazionale

Il brano del musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra, finalista dell’edizione 2022 di AMICI, la cui versione originale è inclusa nell’album CIÒ CHE ABBIAMO DENTRO, trova ora una nuova veste internazionale.



Le parole di Alex

DIRE FARE CURARE è una canzone composta da molti attimi:

“Nella vita” racconta ALEX W “mi è capitato spesso di vivere momenti totalmente silenziosi, ma di poterne immaginare le emozioni da comunicare musicalmente. È quella musica che c’è anche quando non c’è”.

Alex W: una vita all’insegna della musica

Alex W (vero nome Alessandro Rina) trascorre la sua adolescenza tra la provincia di Como, dove vive con la madre, e l’Inghilterra con il padre (ha frequentato il College a Cambridge e si è diplomato nel 2019). È proprio dal padre che eredita la passione per il pianoforte, una passione che lo spinge a frequentare a Londra il BIMM Institute.

Alex W: da Amici 2021 a Sophie And The Giants

Il suo percorso all’interno di Amici è partito nel 2021 ed è proseguito all’insegna dei brani inediti che sono: