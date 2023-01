Madonna: il 23 novembre sarà a Milano

MADONNA, a grande richiesta, torna in Italia. Dopo otto anni di assenza il 23 novembre sarà al Mediolanum Forum di Milano per regalare al proprio pubblico uno spettacolo unico. La data milanese farà parte del tour mondiale “The Celebration Tour”, dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni.

I biglietti

I membri del Fan Club di Madonna avranno l’opportunità di accedere ai biglietti in prevendita esclusiva da mercoledì 18 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00 visitando il sito madonna.com.

Madonna, i biglietti per la data italiana: ecco cosa cambia per i Titolari di “Carta American Express”

Per i Titolari di Carta American Express, i biglietti della data italiana saranno disponibili in anteprima a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 18 gennaio, fino alle ore 18:00 di giovedì 19 gennaio su ticketmaster.it/americanexpress.

My Live Nation: biglietti disponibili da giovedì 19 gennaio

A partire dalle ore 9:00 di giovedì 19 gennaio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

Vendita Generale Biglietti

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 20 gennaio su su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

THE CELEBRATION TOUR DATE NORD AMERICA:

Sat Jul 15 – Vancouver, BC – Rogers Arena

Tue Jul 18 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sat Jul 22 – Phoenix, AZ – Footprint Center

Tue Jul 25 – Denver, CO – Ball Arena

Thu Jul 27 – Tulsa, OK – BOK Center

Sun Jul 30 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Wed Aug 02 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Sat Aug 05 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Mon. Aug 07 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Wed Aug 09 – Chicago, IL – United Center

Sun Aug 13 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Sat Aug 19 – Montreal, QC – Centre Bell

Wed Aug 23 – New York, NY – Madison Square Garden

Thu Aug 24 – New York, NY – Madison Square Garden

Wed Aug 30 – Boston, MA – TD Garden

Sat Sep 02 – Washington, DC – Capital One Arena

Tue Sep 05 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Thu Sep 07 – Tampa, FL – Amalie Arena

Sat Sep 09 – Miami, FL – Miami-Dade Arena

Wed Sep 13 – Houston, TX – Toyota Center

Mon Sep 18 – Dallas, TX – American Airlines Center

Thu Sep 21 – Austin, TX – Moody Center ATX

Wed Sep 27 – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

Wed Oct 04 – San Francisco, CA – Chase Center

Sat Oct 07 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

THE CELEBRATION TOUR DATE EUROPEE:

Sat Oct 14 – London, UK – The O2

Sat Oct 21 – Antwerp, BE – Sportpaleis

Wed. Oct. 25 – Copenhagen, DK – Royal Arena

Sat Oct 28 – Stockholm, SE – Tele2

Wed Nov 01 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Mon Nov 06 – Lisbon, PT – Altice Arena

Sun Nov 12 – Paris, FR – Accor Arena

Mon Nov 13 – Paris, FR – Accor Arena

Wed Nov 15 – Cologne, DE – Lanxess Arena

Thu Nov 23 – Milan, IT – Mediolanum Forum

Tue Nov 28 – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena

Fri Dec 1 – Amsterdam, NL – Ziggo Dome