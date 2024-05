Salerno, Percorsi Nel Gusto: dal 6 maggio la 3a edizione

di Antonio Jr. Orrico

Dopo il successo delle prime due edizioni, ritorna “Percorsi nel Gusto”, l’iniziativa esperienziale promossa dalla Fondazione Ebris, GAL Approdo di Ulisse e Museo vivente della Dieta Mediterranea.

Il talk di apertura, dal titolo “Dal suolo alla tavola: i percorsi della salute”, si terrà presso la sede della Fondazione Ebris in via Salvatore De Renzi, 50 a Salerno.

Un dialogo vivace su salute e alimentazione con un focus sui principi e l’impatto della Dieta Mediterranea, moderato dal giornalista enogastronomico Yuri Buono.

All’incontro parteciperanno il Presidente della Fondazione Ebris, Alessio Fasano, insieme all’agronomo e Accademico dei Georgofili, nonché Direttore del Museo del Suolo, Vincenzo Michele Sellitto, la Tecnologa Alimentare e Vicepresidente OTAN, Maria Manuela Russo, e la Biologa Nutrizionista della Fondazione Ebris, Carminia Marina Ingenito.

Ad introdurre il dibattito il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, il Sindaco di Cetara nonché presidente del GAL Approdo di Ulisse, Fortunato Della Monica, e il Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi (Pollica), Valerio Calabrese.

Il talk sarà l’occasione per illustrare le novità della terza edizione di Percorsi nel Gusto e per presentare il libro scritto da Vincenzo Michele Sellitto “Microbioma. One health: dal suolo al benessere dell’uomo“.

“Siamo felici di promuovere una nuova edizione di Percorsi nel Gusto che in questi anni ci ha consentito di far conoscere l’importanza della Dieta Mediterranea e l’eccellenza dei prodotti enogastronomici anche a livello internazionale. Questa vuole essere l’edizione della consacrazione, con tante novità che faranno crescere il nostro ecosistema e la capacità di valorizzazione e promozione delle tipicità locali e la loro connessione con la salute e il benessere delle persone. La Fondazione Ebris si propone sempre di più come uno spazio di ricerca, confronto e approfondimento di questi temi.” sottolinea Alessio Fasano.