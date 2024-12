Baronissi: tunisino torna libero dopo arresto per droga, disposto obbligo di firma

di Redazione ZON

Torna libero il 20enne tunisino arrestato nei giorni scorsi a Baronissi per il possesso di circa 100 grammi di hashish e 5 di marijuana. Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, che al termine del giudizio direttissimo ha deciso per l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria. L’indagato, difeso dall’avvocato Iolanda Morvillo, è accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La procura aveva richiesto il divieto di dimora nella regione Campania, ma la misura è stata respinta.

L’operazione

L’arresto era scaturito da un controllo del territorio, durante il quale i carabinieri avevano notato un giovane egiziano accovacciarsi dietro un’auto in sosta. Nel corso della perquisizione, erano stati rinvenuti alcuni grammi di droga. Il ragazzo, interrogato sul posto, aveva indicato il tunisino come fornitore. I militari, recatisi presso il domicilio dell’indagato, avevano trovato il giovane intento a sottrarsi al controllo. Durante la perquisizione, erano stati scoperti i 100 grammi di hashish, 5 di marijuana e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La decisione del giudice

Secondo il giudice, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è sufficiente a contenere il rischio di recidiva, considerando il coinvolgimento dell’indagato in un contesto malavitoso per l’approvvigionamento di droga.