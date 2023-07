Con Terra Orti l’Ortofrutta è la star più fresca del Giffoni Film Festival 2023

di Rita Milione

Ancora una volta official partner del festival per ragazzi più importante al mondo, Terra Orti dal 20 al 29 Luglio 2023 contribuisce ad animare con originalità e bellezza il Giffoni Film Festival del cinema per i ragazzi più importante al mondo. Gli “indispensabili” è il focus di quest’anno, e Terra Orti ha cercato di interpretarlo al meglio con contenuti ricercati e di valore.

Anche i VIP, intanto, apprezzano gli ormai noti gadget di Terra Orti, e migliaia di ragazzi di ogni età scelgono in area Village la frutta servita al mini food truck a forma di fragolone, riconosciuta da tanti anni come simbolo e riferimento di freschezza e ristoro.

Fervono intanto gli eventi organizzati da Terra Orti nelle varie aree della cittadella del Cinema di Giffoni.

Noti influencer preparano ottimi piatti con i prodotti degli agricoltori associati Terra Orti, in area Giffoni Food Show sotto la prestigiosa egida di Giallo Zafferano, si alternano infatti, con la conduzione del blogger Giovanni Castaldi, i food influencer Mario Castaldo (CastalFood) Giovanni Mele (Jovaebbasta) e Mario Cioffi (Mister Mario).

Tra un tocco di zucchina, una foglia di rucola, una grattugiata di limone, una manciata di pomodorini, un profumo di basilico e un altro di cipolla, i cooking show di Terra Orti raccontano come sempre storie di terre mediterranee, e di scelte alimentari ottimali per la salute e per il gusto.

Nell’AREA VILLAGE i laboratori rivolti ai giurati a cura di Terra Orti sono stati proposti da diversi enti scientifici e professionisti, ognuno secondo il proprio stile e la diversa vocazione:

Piante e senzAZIONI – Dipartimento di farmacia sezione agraria – Università degli Studi di Salerno. Con i professori Enrica De Falco, Alfredo Ambrosone, Alfredo Celano

“Le meraviglie del ciclo vitale delle piante dal seme alle nostre tavole” con Marcello Murino dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno;

“ColtivAMO la nutrizione” di Emanuele Alfano Biologo Nutrizionista.

Impariamo a riconoscere la qualità, a cura dell’Ordine Tecnologi Alimentari Campania Lazio, condotto da Rosa Cinzia Borrelli Vicepresidente OTACL

e dai tecnologi alimentari Giovanni Guida e Francesca Luisa Fedele.

EUinmyregion- Energia, ambiente e sostenibilità cura del Por Campania FESR

“A tavola con eleganza” per divertirsi con la “mis en place” a cura del professor Francesco De Flora dell’ IIS “Enzo Ferrari”

“ZERO SPRECHI”: il riutilizzo del pane in cucina” a cura della premiata lievitista Helga Liberto

“Soil for all” per imparare a conoscere il suolo a cura dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo CNR ISAFoM, dott.ssa Marialaura Bancheri.

“Le piante sotto i riflettori” a cura dell’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante CNR IPSP, con Maurilia Maria Monti, Michelina Ruocco, Maria Chiara Cangemi, Margherita Castaldo, Roberta Pace, Giovanna Schiavone,Teresa Spasiano, Stefano Parisi, Alessio Avino.

“1,2,3 salad”, il nuovo laboratorio per riconoscere le verdure di stagione a cura di Roberta Pastore founder di Trotula

“Lo stile di vita della dieta mediterranea” di Giovanna Voria ambasciatrice dello stile di vita mediterraneo nel mondo;

Nucella la tonda di Giffoni, la nocciola dei Monti Picentini – MANGIOco: Laboratorio di educazione alimentare sostenibile – Zafferano: scopriamo il mondo dei fiori – Olio DOP Colline Salernitane: scopriamo l’olio extra vergine di oliva laboratori con le rispettive aziende agricole Nobile, Palladino, Agrisinergic, Di Maggio, a cura di Coldiretti;

Grande successo e partecipazione inoltre per l’innovativo food talk serale “mediterraneo exerience” voluto da Terra Orti e condotto dalla giornalista Maria Rosaria Sica rivolto ai ragazzi della sezione “impact” provenienti da tutta Italia. Splendida e appassionante la partecipazione dei giovani che ogni sera si confrontano sui temi dello stile di vita mediterraneo e della buona alimentazione.

Importanti ospiti nazionali e internazionali si avvicendano nel salottino delle 20:30 nell’ambito dello splendido chiostro del Convento di Giffoni Vallepiana:

Alfonso Pecoraro Scanio (Ex ministro ambiente e docente Turismo e Sostenibilità alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’università Federico II )

Giusi Battaglia (Talent televisivo Discovery del programma Giusina Cucina

Tommaso Foglia (Pastry Chef, Formatore e Talent televisivo Discovery del programma “Backoff Italia”)

Luciano Pignataro (giornalista enogastronomico )

Marco Rispo (chef stellato della guida Michelin )

SEE NL Istituto di promozione del cinema olandese in occasione della serata dedicata al tema Olanda

Francesca Fiore, Caporedattore Cookisy – Leonardo Ciccarelli, Redazione Cookist

Come da tradizione, inoltre, viene presentato al gruppo dei giurati +10 il concorso CINEFRUTTA a loro rivolto con anche la proiezione in sala del cortometraggio vincitore della precedente edizione. Alla presenza del Direttore della Organizzazione Produttori AOA Gennaro Velardo, e del Presidente della Organizzazione Produttori lucana “Assofruit” Andrea Badursi e del direttore di Terra Orti Emilio Ferrara e con la conduzione di Elena Scisci, i bambini si divertono ad immaginare il racconto della buona alimentazione secondo il loro punto di vista e attraverso il linguaggio cinematografico.

“È molto importante che ancora una volta Terra Orti abbia lavorato in un così ampio e giovanile contesto internazionale proponendo contenuti variegati e profondi relativi ai corretti stili di vita. – dichiara il Presidente di Terra Orti Alfonso Esposito – Per noi è un impegno costante. La nostra visione è quella di cercare il modo migliore per parlare ai più giovani di benessere e buona alimentazione. Bisogna immergersi nelle realtà, come il Giffoni Film Festival, dove il contatto con i bambini e i ragazzi è ravvicinato, e continuare a proporre iniziative senza dare nulla per scontato”.