Capaccio Paestum, pronti altri nuovi impianti di pubblica illuminazione

di Rita Milione

Continuano i lavori rientranti nel vasto programma di adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale a Capaccio Paestum, 1° lotto funzionale. L’intervento consiste nella realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione, costituiti da pali con copri illuminanti a tecnologia LED, dislocati in diverse zone del territorio.

Diverse le prossime prime accensioni programmate. Dopo la cerimonia di ieri sera, lunedì 24 luglio, in diversi tratti stradali delle località Laura e Licinella, il prossimo 7 agosto, alle ore 21.00, sarà la volta della prima accensione del nuovo impianto in tratti stradali ricadenti nelle località Spinazzo e Chiorbo. Il 10 agosto, sempre alle 21.00, la cerimonia di prima accensione riguarderà tratti viari di Capaccio Scalo. In tutto, in questo ennesimo ma non ultimo step, entreranno in funzione oltre 330 corpi illuminanti.

«La pubblica illuminazione rappresenta una priorità oggettiva. Fa parte, cioè, di quelle opere di urbanizzazione primaria rispetto alle quali una città come Capaccio Paestum non può assolutamente essere carente – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Gradualmente, stiamo consegnando a Capaccio Paestum un impianto di pubblica illuminazione più efficiente e moderno e, dunque, meno dispendioso per l’ente. Ma stiamo anche illuminando zone in cui l’illuminazione pubblica era del tutto assente, con ripercussioni importanti sulla sicurezza dei cittadini. Queste sono solo altre tre tappe di questo importante intervento, alle quali presto ne seguiranno altre».