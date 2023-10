Baronissi Calcio si unisce ad ANFFAS Salerno

di Rita Milione

Baronissi Calcio è lieto di annunciare una straordinaria collaborazione con ANFFAS Salerno per la stagione sportiva 23/24. Insieme, parteciperemo al campionato FIGC di Calcio Paralimpico e Sperimentale, offrendo un’opportunità unica alle persone con disabilità di mostrare il loro talento nel mondo del calcio.

L’iniziativa speciale mira a promuovere l’inclusione e a rompere le barriere nel mondo dello sport. Siamo orgogliosi di unirci ad ANFFAS Salerno per rendere possibile questo progetto, che rappresenta un passo avanti significativo verso un calcio per tutti. Il Presidente Antonio Siniscalco ha fortemente voluto questa iniziativa, riconoscendo l’importanza di creare un ambiente inclusivo nel calcio. In merito, il Presidente Siniscalco ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con ANFFAS per promuovere l’inclusione nel calcio paralimpico e sperimentale. Vogliamo offrire a tutte le persone con disabilità la possibilità di esprimere il loro talento e di vivere la passione per il calcio. Siamo convinti che questa iniziativa avrà un impatto positivo sulla vita di molte persone e contribuirà a creare una società più inclusiva”.

Il Baronissi Calcio invita tutti coloro che sono interessati a partecipare al campionato a contattarli per ulteriori informazioni. Saremo lieti di fornire tutte le informazioni necessarie e di guidarvi attraverso il processo di iscrizione. Insieme, possiamo sostenere l’inclusione e promuovere il calcio per tutti. Unisciti a noi nel sostenere l’iniziativa e nel promuovere l’inclusione nello sport!