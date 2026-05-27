La cucina stellata brilla a Salerno: cena d’autore al Madison Pizza & Ristò
Il 3 giugno debutta la collaborazione tra lo chef stellato Paolo Gramaglia e Vincenzo Rea
La cucina stellata arriva a Salerno per una cena d’autore al Madison Pizza & Ristò. Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 20:00, il locale di Vincenzo Rea, in via Remo Tagliaferri 10, ospiterà lo chef stellato Paolo Gramaglia, patron del ristorante President di Pompei.
L’appuntamento segnerà il debutto ufficiale della nuova collaborazione tra Gramaglia e Rea, un progetto gastronomico che punta a unire alta cucina, arte bianca e valorizzazione delle migliori materie prime del territorio.
Paolo Gramaglia Executive Chef del Madison Pizza & Ristò
La partnership vedrà lo chef Paolo Gramaglia assumere il ruolo di Executive Chef del Madison Pizza & Ristò, curando l’intera proposta gastronomica: dalla linea di cucina fino alla creazione di topping speciali e inediti per le pizze.
La cena del 3 giugno racconterà proprio questa sinergia attraverso un percorso culinario pensato per esaltare tradizione, ricerca e innovazione.
Il menu della serata
Il percorso prenderà il via con un benvenuto composto da macaron, crostatina di impepata di cozze, pomodorino di baccalà e frittatina di pasta con salsa di alici, in abbinamento al Franciacorta brut Ugo Vezzoli.
Spazio poi all’arte bianca con la Pizza “Marinami”, la Pizza “Margherita” e il Padellino “Pre Summer”, farcito con carpaccio di black angus, stracciata di bufala, pomodorini rossi semidry, rucola e olio evo.
Il cuore della cena sarà affidato alla cucina dello chef con “Pasta a… Mare”, un mischiato di pasta mista in trafila di bronzo cotta in sette essenze di crostacei con anemoni marini e frutti di mare, accompagnato dal vino bianco “Juprino” delle Cantine Scairato.
A chiudere la serata sarà la Pizza fritta “Cassata Oplontis”, servita in abbinamento al moscato “Berte Oltre Po Pavese”.
Una serata tra tradizione e alta cucina
“Il successo della gastronomia è nella tradizione, basta solo saperla interpretare”: è questa la visione dello chef Paolo Gramaglia che guiderà la cena-evento del 3 giugno.
Un appuntamento dedicato alla stampa e agli amanti della cucina d’autore, pensato per inaugurare una collaborazione destinata a portare nuova luce nella proposta gastronomica del Madison Pizza & Ristò.
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