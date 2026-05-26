Trenitalia, modifiche alla circolazione per lavori sulla Napoli-Bari

di Marisa Fava

Modifiche alla circolazione ferroviaria in Campania e nel Sud Italia per i lavori di potenziamento della linea AV/AC Napoli – Bari. Trenitalia ha annunciato una serie di variazioni che interesseranno linee Alta Velocità, Intercity e treni Regionali nel corso del mese di giugno 2026.

Gli interventi rientrano nel progetto di realizzazione della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari e comporteranno sospensioni temporanee della circolazione ferroviaria su diverse tratte strategiche.

Le tratte interessate dai lavori

Nel dettaglio, dal 1° al 30 giugno 2026 sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Cancello.

Dal 10 al 30 giugno 2026, invece, stop ai treni tra Caserta e Benevento, mentre dal 27 al 30 giugno la sospensione interesserà anche le linee Caserta – Salerno e Cancello – Caserta.

Le modifiche coinvolgeranno i collegamenti Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e numerosi treni del Regionale.

Frecciarossa e Intercity: cosa cambia

I treni Frecciarossa e Frecciargento sulla relazione Roma – Lecce subiranno limitazioni di percorso a Caserta e variazioni di orario. Previsti impatti anche nelle giornate del 9 giugno e del 1° luglio.

Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia attiverà collegamenti sostitutivi con bus nelle tratte interessate dai lavori, in connessione con treni Alta Velocità e Intercity.

Dal 10 al 30 giugno anche i treni Intercity delle relazioni Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e gli Intercity Notte Roma-Lecce subiranno variazioni al programma di circolazione, con modifiche di orario e servizi sostitutivi su gomma.

Le modifiche ai treni Regionali

Importanti variazioni anche per il trasporto regionale. I treni delle relazioni Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei – Caserta via Cancello saranno cancellati parzialmente o totalmente in alcune tratte.

Previsti disagi anche sulle linee Napoli – Benevento, Caserta – Salerno, Napoli – Cassino e Napoli – Roma, con alcune corse deviate via Aversa.

Trenitalia ha annunciato servizi sostitutivi con bus tra Napoli e Cancello, Napoli e Caserta, Caserta e Salerno, Caserta e Benevento e Caserta e Villa Literno.

Nuove stazioni e ripresa graduale del servizio

La ripresa della circolazione ferroviaria sulla nuova infrastruttura avverrà gradualmente tra il 4 e il 5 luglio, mentre il ritorno completo alla normalità è previsto dal 6 luglio 2026.

Con l’attivazione della nuova linea entreranno in funzione anche le stazioni di Valle di Maddaloni, Frasso Telesino, Napoli Afragola e Acerra.

Le fermate di Casalnuovo e Afragola Zona Commerciale saranno invece attivate successivamente.

Come ricevere informazioni aggiornate

Trenitalia invita i viaggiatori a consultare la sezione Infomobilità sul sito ufficiale e sull’App Trenitalia, oltre a utilizzare il call center gratuito e i servizi di notifica Smart Caring.

Possibili aumenti dei tempi di percorrenza per i servizi sostitutivi su bus, anche in relazione al traffico stradale.