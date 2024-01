Frana a Vietri sul Mare: la circolazione ferroviaria resta sospesa

di Rita Milione

La circolazione ferroviaria rimane sospesa sulla linea Salerno – Nocera Inferiore, via Cava de’ Tirreni su indicazione dei Vigili del Fuoco, per le attività di messa in sicurezza di un edificio pericolante in prossimità della linea ferroviaria.

Prosegue l’intervento dei tecnici e delle Autorità competenti. Limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni Regionali. Attive corse con bus tra Nocera Inferiore e Salerno.