Meteo, settimana all’insegna dell’Anticiclone

di Antonio Jr. Orrico

Un meteo in continuo cambiamento. Stando alle previsioni del tempo delle prossime settimane, ci potrebbe essere una nuova rivoluzione. Come finirà il mese di Gennaio 2024? Dopo le ultime giornate in cui le temperature sono scese su tutta Italia, avremo giorni più miti e caldi grazie all’influsso dell’Anticiclone. Ma il mese diventerà nuovamente freddo, soprattutto durante i cosiddetti giorni della Merla, come tradizione vuole.

Allontanandosi dall’Italia la perturbazione in transito lascerà spazio alla prepotente rimonta dell’alta pressione. Quest’ultima nella parte centrale della settimana consoliderà la sua presenza sull’Italia. Queste novità comporteranno una stabilità rinnovata a partire da oggi per tutto il resto della settimana. Il clima rimarrà asciutto e il meteo sarà stabile e insolitamente mite per il periodo, con temperature che saranno ben al di sopra della norma. Tra giovedì e venerdì, specialmente, ci sarà una forte anomalia termica, con uno sbalzo di 8-10°C.

Le temperature anomale saranno, naturalmente, più ravvisabili in luoghi d’altura e in collina. Lo zero termico, infatti, salirà oltre i 3.000 metri, mentre a quote di pianura si rischia di raggiungere diffusamente la soglia dei 20 gradi. L’Inverno, dunque, resterà al di fuori del nostro Paese all’incirca per una decina di giorni. L’Italia sarà invasa da una massa d’aria eccezionalmente calda, tale da portare le temperature anche sui 15-20°.

Nei giorni della Merla, come tradizione vuole, il meteo cambierà. Dal 29 al 31 Gennaio, infatti, potrebbe sopraggiungere una ondata di freddo e portare con sé anche pioggia e neve.