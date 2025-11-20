Baronissi: “A Scuola di Emozioni” per educare al rispetto e prevenire la violenza di genere

di Redazione ZON

La Sindaca Anna Petta: “Un percorso necessario per guidare i nostri ragazzi alla consapevolezza emotiva e alla costruzione di relazioni sane e rispettose”

La Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, ricorda le vittime della violenza di genere e richiama l’impegno delle istituzioni e della società nel contrasto a ogni forma di sopraffazione. In questa ricorrenza, il Comune di Baronissi presenterà il progetto “A Scuola di Emozioni”, un percorso educativo dedicato agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82”, per promuovere la consapevolezza emotiva e la cultura del rispetto.

Il progetto A Scuola di Emozioni, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Baronissi, sarà presentato il 25 novembre 2025 alle ore 10:00, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Autonomia 82”. L’iniziativa nasce dall’intento di contrastare l’analfabetismo emotivo e di offrire ai giovani strumenti concreti per riconoscere, comprendere e gestire le emozioni, favorendo un approccio relazionale più consapevole e rispettoso.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Annunziata Moschella, della Sindaca Avv. Anna Petta, dell’Assessora alle Pari Opportunità Dott.ssa Maria Chiara Barrella e della Presidente della Commissione Pari Opportunità Prof.ssa Maddalena Ricciardi. Un momento di condivisione che metterà al centro il valore culturale e educativo dell’alfabetizzazione emotiva come chiave per prevenire comportamenti violenti e relazioni disfunzionali.

“Con A Scuola di Emozioni – dichiara la Sindaca Anna Petta – vogliamo offrire ai nostri studenti uno spazio sicuro in cui imparare a conoscersi, ad ascoltarsi e a esprimersi. Educare alle emozioni significa educare alla libertà, alla responsabilità e al rispetto dell’altro. È il modo più efficace per dire no, ogni giorno, alla violenza.”

“Vogliamo formare ragazzi che sappiano dire no – ha aggiunto l’Assessora Maria Chiara Barrella –. No alla violenza, no alla sopraffazione, ma anche no ai modelli distorti che normalizzano comportamenti tossici. L’educazione emotiva è un atto politico e culturale, ed è la strada più solida per costruire una comunità più consapevole.”

Il progetto prevede due percorsi complementari. Emozioni in scena, laboratorio teatrale condotto da Antonio D’Amico, utilizzerà il linguaggio del corpo, della voce e dell’improvvisazione per aiutare gli studenti a riconoscere ed esprimere il proprio mondo interiore. La musica incontra le emozioni, invece, offrirà tre incontri dedicati alla relazione tra musica e stati emotivi, guidati dal Maestro Santolo Amato, dall’artista Valentina Palumbo e dai musicisti Francesco Rango, Massimo Sammartino e Pasquale Maria Petrone.