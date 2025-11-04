Baronissi, una serata con Don Roberto Faccenda
Un’occasione per nutrire insieme la fede e la speranza, lasciandoci ispirare dal messaggio di amore e coraggio racchiuso nelle parole dell’autore
La Parrocchia San Pietro Apostolo di Aiello – Acquamela invita tutti i fedeli a partecipare ad un incontro speciale di riflessione e condivisione.
- Sabato 8 novembre 2025
- Chiesa San Domenico – Acquamela di Baronissi
Durante la serata sarà presente Don Roberto Faccenda, autore del libro “A(r)marsi con cinque ciottoli”.
Alle ore 17:00 si terrà la presentazione del libro, in dialogo con il giornalista Luca Scafuri – “Speakeruccio”.
A seguire, alle ore 18:30, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Don Roberto.
Un’occasione preziosa per nutrire insieme la fede e la speranza, lasciandoci ispirare dal messaggio di amore e coraggio racchiuso nelle parole dell’autore.
