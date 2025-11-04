Salerno, molestie su giovani ragazze: fermato un extracomunitario

di Redazione ZON

Salerno: molestie su giovani ragazze, la Polizia di Stato ferma un cittadino extracomunitario ubriaco

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante della Questura di Salerno è intervenuto in Corso Garibaldi, nei pressi di un’attività commerciale, a seguito di una segnalazione, giunta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa alla presenza di un extracomunitario ubriaco che infastidiva i passanti, in particolare palpeggiava alcune giovani donne presenti in zona. Gli agenti, immediatamente giunti sul posto, hanno individuato e fermato l’uomo mettendo in sicurezza le ragazze che erano state molestate e lo hanno condotto presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione, in quanto privo di documenti di identificazione; anche una delle ragazze molestate, accompagnata dai genitori, ha formalizzato la denuncia.

Il cittadino, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi.

Contestualmente, l’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per gli accertamenti sulla sua posizione sul Territorio Nazionale.

Al termine di tali verifiche amministrative, il cittadino è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza di Potenza per il successivo rimpatrio.