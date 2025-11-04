Webinar nazionale: MIMIT e Camera di Commercio di Salerno

di Redazione ZON

Marchi e design come leva economica: il 5 novembre il webinar nazionale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Camera di Commercio di Salerno

Innovazione, tutela e competitività saranno al centro del webinar nazionale “Valorizzare gli asset immateriali. Marchi e disegni come leva economica”, in programma il 5 novembre 2025.

Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dalla Camera di Commercio di Salerno, con il supporto di UIBM, Unioncamere, Si.Camera e della Camera di Commercio Irpinia Sannio, l’incontro offrirà un confronto tra esperti, istituzioni e imprese sulle opportunità legate alla proprietà intellettuale come leva di crescita, innovazione e sviluppo economico.

Il webinar gratuito “Valorizzare gli asset immateriali. Marchi e disegni come leva economica. Strumenti fiscali e agevolativi per le imprese” si terrà martedì 5 novembre 2025, dalle 10:30 alle 12:45, promosso dal MIMIT in collaborazione con UIBM, Unioncamere, Si.Camera, la Camera di Commercio di Salerno e la Camera di Commercio Irpinia Sannio.

L’incontro è dedicato all’importanza strategica della proprietà intellettuale come fattore di competitività e sviluppo per il tessuto produttivo italiano, con particolare attenzione agli strumenti fiscali e agevolativi disponibili per le imprese impegnate nella valorizzazione di marchi e design.

Tra gli interventi in programma, Emanuele Pisapia, CEO di Universe Srl, condividerà l’esperienza della startup nel campo dell’apprendimento adattivo e dell’intelligenza artificiale applicata alla formazione, illustrando come la conoscenza possa essere trasformata in un asset immateriale ad alto valore aggiunto per le imprese.

La partecipazione di Universe Srl testimonia l’impegno costante della società nel promuovere un approccio innovativo alla proprietà intellettuale e alla digitalizzazione dei processi formativi, in linea con le nuove politiche nazionali a sostegno della ricerca, dell’innovazione e della crescita sostenibile.

Dettagli del webinar

Data: martedì 5 novembre 2025

martedì 5 novembre 2025 Orario: 10:30 – 12:45

10:30 – 12:45 Modalità: Webinar online gratuito

Webinar online gratuito Iscrizioni: www.marchiedisegni.eu

Per informazioni

Universe Srl è una startup innovativa italiana specializzata in formazione adattiva e tecnologie educative. Fondata da Luisa Antonelli, Annalisa Milione e Marina Di Gregorio, e guidata dal CEO Emanuele Pisapia, la società sviluppa piattaforme digitali che integrano intelligenza artificiale e apprendimento personalizzato.

Opera nel settore EdTech e nella valorizzazione culturale, creando soluzioni scalabili per la conoscenza e l’inclusione.

Email: [email protected]