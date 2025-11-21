Capodanno 2026 a Salerno: circolano i primi nomi degli artisti

di Redazione ZON

La curiosità cresce attorno al Capodanno che si terrà in Piazza della Libertà. In attesa della comunicazione ufficiale, in città si moltiplicano le indiscrezioni sui possibili protagonisti dello show che accompagnerà il passaggio al 2026.

Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza figurano Mahmood, The Kolors e i Modà: tre artisti di primo piano che il Comune di Salerno starebbe valutando per mettere in piedi un evento capace di richiamare il grande pubblico.

L’intenzione dell’amministrazione è quella di offrire un appuntamento di qualità, all’altezza delle aspettative dei salernitani e dei visitatori che arriveranno in città per vivere l’atmosfera delle Luci d’Artista e festeggiare l’inizio del nuovo anno.