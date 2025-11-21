Tentato furto a Pontecagnano: anziani sorprendono i ladri e li mettono in fuga

di Redazione ZON

Nella serata di ieri, intorno alle 20.30, a Pontecagnano si è registrato un tentato furto in un’abitazione al primo piano di uno stabile.

Due individui, con accento straniero, avrebbero raggiunto il terrazzo arrampicandosi e avrebbero provato a sollevare le tapparelle utilizzando un attrezzo da scasso. In casa, però, i proprietari — una coppia di anziani ancora sveglia — hanno percepito i rumori provenienti dall’esterno.

Allarmati, hanno iniziato a gridare per chiedere aiuto, sorprendendo i malviventi che, colti di sorpresa, si sono rapidamente dati alla fuga saltando sulla balconata del piano terra. L’area sottostante è di pertinenza di un’altra abitazione, dove vive una donna sola che, udite le urla e i rumori, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, effettuando i primi rilievi e avviando le indagini per ricostruire l’accaduto. Le verifiche stanno attualmente riguardando anche la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza in grado di aver ripreso i due ladri durante il tentativo di effrazione.