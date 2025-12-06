Open Day IIS Margherita Hack Baronissi: date e attività

di Pasquale Corvino

L’IIS “Margherita Hack” di Baronissi apre ufficialmente le porte alla comunità scolastica con due giornate di Open Day dedicate a chi deve scegliere l’indirizzo di studi per il prossimo anno. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, parlare con docenti e studenti tutor e scoprire laboratori e progetti attivi.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso le sedi di Via M. Galdi 26 e Via Trinità 27, a Baronissi (SA), nelle seguenti date:

Domenica 14 dicembre 2025 – dalle 9:30 alle 13:30

– dalle 9:30 alle 13:30 Domenica 25 gennaio 2026 – dalle 9:30 alle 13:30

Durante entrambi gli incontri i visitatori potranno esplorare gli ambienti dell’Istituto, partecipare a dimostrazioni didattiche e raccogliere tutte le informazioni utili in vista delle iscrizioni online. Sono previsti anche laboratori pratici di Robotica, Informatica, Scienze, STEM, con attività guidate dagli studenti delle classi superiori.

L’offerta formativa: liceo scientifico e istituto tecnico tecnologico

L’IIS “Margherita Hack” rappresenta un punto di riferimento nel territorio della Valle dell’Irno, proponendo un modello educativo fondato sull’innovazione scientifica e sulla centralità delle competenze. L’offerta formativa si articola in due percorsi principali:

Liceo Scientifico

indirizzo ordinario

opzione Scienze Applicate

Il Liceo concentra la propria attività sulle discipline matematiche e scientifiche, senza rinunciare a una solida preparazione umanistica. Con l’opzione Scienze Applicate si potenzia ulteriormente il lavoro nei laboratori, con un approccio sperimentale all’informatica, alla biologia, alla fisica e alla tecnologia.

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni

Un percorso mirato a formare tecnici in grado di operare con sistemi digitali, reti, programmazione, cybersecurity e nuove tecnologie. L’Istituto investe molto in robotica, gaming, progettazione software e applicazioni legate all’Intelligenza Artificiale. Le attività si svolgono in laboratori attrezzati, dove gli studenti possono mettere in pratica quanto appreso in classe.

Un modello di scuola che guarda al futuro

L’Istituto richiama l’eredità culturale e scientifica di Margherita Hack, promuovendo curiosità, metodo e spirito critico. L’obiettivo è formare giovani preparati e consapevoli, pronti ad affrontare sia il percorso universitario sia l’ingresso nel mondo del lavoro in un contesto in continua evoluzione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’Open Day è possibile consultare le pagine ufficiali dell’Istituto o accedere ai richiami informativi disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito: www.istruzione.it.