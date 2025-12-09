Belgian Italian Jazz Festival 2025: Angelo Gregorio protagonista

di Pasquale Corvino

Un’edizione che celebra cinque anni di dialogo culturale tra Belgio e Italia

Il Belgian Italian Jazz Festival 2025 torna a Bruxelles con un programma ricco di musica, ricerca e diplomazia culturale. Tra i protagonisti spicca Angelo Gregorio, sassofonista, compositore e direttore d’orchestra originario di Salerno, da anni figura di riferimento nella scena jazz italiana presente in Belgio.

Stabilitosi a Bruxelles dal 2010, Gregorio ha fondato l’Orchestra Italiana di Bruxelles e lo stesso festival, contribuendo in modo decisivo alla crescita di una piattaforma che negli ultimi cinque anni ha ospitato oltre 60 artisti e ha trasformato la capitale belga in un vero ponte culturale tra Italia e Belgio.

Il 10 dicembre debutta “The Jazz Sailor”: viaggio immersivo tra musica, vela e introspezione

Nella serata dedicata a “L’elemento acqua”, Gregorio presenterà “The Jazz Sailor – Concerto Immersivo”, una performance che unisce musica, immagini e narrazione. Un progetto che nasce da un anno di ricerca sul rapporto tra vela, jazz, introspezione e sostenibilità, costruito attraverso oltre 300 questionari, testimonianze di velisti e musicisti, interviste e osservazioni sul campo.

Questa indagine ha dato vita al volume Jazz Sailor – Il jazz nella vela, la vela nel jazz (2024) e a un nuovo album in uscita nel 2025. Sul palco prenderanno forma una vela reale, proiezioni e un intreccio sonoro che trasforma la musica in esperienza multisensoriale.

Un festival tra radici, sostenibilità e ricerca sonora

Nato nel 2019 grazie all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles e al Consolato Generale d’Italia, il Belgian Italian Jazz Festival 2025 si conferma un luogo in cui la musica diventa strumento di dialogo, comunità e scambio. L’edizione di quest’anno ruota attorno a due temi centrali: le origini del jazz e il valore simbolico dell’acqua, declinati in un percorso che unisce tradizione, sperimentazione, educazione e sostenibilità.

Il 10 dicembre: cinema, musica e giovani talenti

La serata dell’acqua si aprirà con la proiezione del docufilm “Navigando con le vele dei sogni”, girato presso la Lega Navale di Cariati e dedicato al ruolo educativo e sociale della vela. A seguire, oltre alla performance immersiva di Gregorio, andrà in scena anche “A Single Drop of Water – Seaside Jazz”, firmato dai giovani musicisti Felice Chiaravalle e Michele Vassallo, che propongono una personale reinterpretazione dell’acqua come spazio sonoro e luogo di trasformazione contemporanea.

Angelo Gregorio: un ambasciatore del jazz italiano in Europa

Gregorio ha portato in Belgio progetti che hanno segnato il panorama culturale europeo: dalla Dante Alighieri Jazz Suite a Limadou, fino a Jazz & Shoah, selezionato dalla RAI tra gli eventi più significativi della Giornata della Memoria. Nel 2024 ha aperto le celebrazioni dell’Europe Day al Parlamento Europeo con un arrangiamento jazz del