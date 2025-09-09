Eboli, Sport Open Day 2025: XVIII edizione

di Redazione ZON

Il benessere è un’esperienza collettiva che fa bene al…Cuore

dal 19 al 21 settembre, a Marina di Eboli, sport, territorio, divertimento e solidarietà

Torna anche quest’anno, tra gli appuntamenti più attesi a chiusura dell’estate, Sport Open Day, manifestazione giunta alla sua XVIII edizione, in programma il 19, 20 e 21 settembre presso Bagno 38, a Marina di Eboli.

Un fine settimana all’insegna della promozione della pratica sportiva, in cui lo stabilimento balneare di via Mimbelli, insignito lo scorso anno del titolo di Best Beach, si trasformerà ancora una volta in un grande villaggio dello sport all’aria aperta, offrendo a tutti la possibilità di praticare ma anche di scoprire e di riscoprire tantissime discipline.

Dal Surf al Kite Surf passando per Wind Surf; dal Beach Volley, alla Pallavolo; dal Beach Soccer, al calcio; senza dimenticare Ciclismo, Triathlon e il Fitness: questi ed altri saranno, infatti, gli sport “in vetrina”.

Surf

Kite Surf

Wind Surf

Beach Volley

Pallavolo

Beach Soccer

Calcio

Ciclismo

Triathlon

Fitness

Ad ideare ed organizzare Sport Open Day, l’associazione sportiva e scuola di kite surf Gli Amici del Mare, circolo velico FIV e punto di riferimento per quanti praticano sport velici.

Non solo pratica sportiva, quale strumento di diffusione di sani stili di vita, ma anche ambiente, socialità e solidarietà saranno i temi portanti di questa edizione 2025 che unisce movimento, cultura, gusto e spirito di appartenenza con un unico filo, quello del cuore: il “muscolo” che non bisognerebbe mai smettere di allenare.

Venerdì 19 settembre

Venerdì 19 settembre ad inaugurare Sport Open Day 2025 sarà, infatti, un’anteprima solidale dedicata proprio al cuore: una serata su invito, per raccogliere fondi in favore del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Eboli, a sottolineare l’importanza della cura di questo organo imprescindibile per l’esistenza di ogni uomo, simbolo e motore della vita.

Durante la serata, gli ospiti potranno degustare prodotti enogastronomici del territorio, offerti da realtà locali che trovano nella matrice sociale la loro cifra distintiva: il pane de Il Forno di Vincenzo, le confetture prodotte dalla Cooperativa sociale Stalker, il miele dell’Azienda Agricola Senatore, i vini della Cantina Aita, i prodotti caseari del Caseificio San Leonardo, i semilavorati da forno De Rosa Dolciaria. L’atmosfera sarà arricchita, poi, dalle note del sassofonista Lone, offrendo un’esperienza sensoriale unica tra solidarietà e gusto, tra convivialità e musica, da trascorrere al ritmo del cuore.

Sabato 20 settembre

Nei giorni successivi, quindi, tornerà ad essere protagonista lo sport con appuntamenti di assoluto prestigio. A partire da sabato 20 quando, proprio a Marina di Eboli e nell’ambito di Sport Open Day, si disputeranno le finali nazionali di BPER Beach Volley Italia Tour, manifestazione organizzata dall’Associazione Italiana Beach Volley Club (AIBVC) con il supporto di ASI e BPER Banca, in cui sport, turismo e divertimento si fondono, dando vita ad un appuntamento che va oltre la competizione.

Grazie al sostegno della Asd Sport Sun, a chiusura di un calendario di otto tappe in sette regioni italiane, l’evento sportivo che coinvolge oltre 1000 atleti tra settore maschile e femminile, approderà a Bagno Trentotto, eleggendo Sport Open Day a cornice d’eccezione.

La giornata di sabato si concluderà, quindi, con una originalissima cena spettacolo, con la partecipazione di Domenico Monaco il “Contastorie” cilentano che porterà in scena la sua potente e verace verve comica.

Cuore pulsante dell’evento

Cuore pulsante di Sport Open Day 2025 sarà, naturalmente, la pratica sportiva declinata nelle molteplici discipline che trovano spazio nell’area espositiva e in quella dedicata alle attività, grazie alla presenza delle associazioni e delle società che hanno voluto, per il diciottesimo anno, essere presenti ad un evento ormai affermato.

Un evento nato come una grande festa dello sport che continua ad esserlo e che quest’anno diventa “maggiorenne”, aggiungendo un nuovo ed ulteriore tassello alla sua visione ispiratrice: vivere lo sport all’aria aperta non solo d’estate ma in ogni stagione.

Sport Open Day, infatti, rientra nel più ampio progetto, denominato Eboli Città dello Sport Open 365, che vede Gli Amici del Mare, quale associazione capofila, in partenariato con A.S.D. Rampikevoli, A.S.D. Diesse, A.S.D. Aurora Triathlon e A.S.D. Sport Sun, con la presenza istituzionale del Comune di Eboli.

Patrocini

Tanti altri sono i Comuni e gli enti che hanno voluto patrocinare Sport Open Day 2025, riconoscendone il valore sportivo e sociale:

Regione Campania

Provincia di Salerno

Ente Riserve Naturali Sele- Tanagro- Monti Eremita- Marzano

Comune di Battipaglia

Comune di Bellizzi

Comune di Campagna

Comune di Capaccio Paestum

Comune di Olevano sul Tusciano

Comune di Serre

Il programma dettagliato delle attività che interesseranno le giornate di sabato 20 e di domenica 21 settembre sarà reso noto a breve. Intanto l’attesa per Sport Open Day 2025 cresce, promettendo una XVIII edizione davvero imperdibile.