Salerno, progetto GiovaMenti: presentazione mercoledì 10 settembre

di Redazione ZON

Sala del Gonfalone, Palazzo di Città, ore 11

Mercoledì 10 settembre alle ORE. 11:00, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, a Salerno, si terrà la presentazione del progetto GiovaMenti.

Interverranno Stefania Pirazzo, responsabile del progetto; Simona Rotondi, coordinatrice del Bando Ben Essere; Antonella Spadafora, responsabile Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS Campania, partner del progetto. Le conclusioni sono affidate all’assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno Paola De Roberto.

La proposta progettuale è volta a prevenire lo sviluppo di disagi e disturbi del comportamento giovanile attraverso una rete di presidi per la gestione del malessere psicologico e sociale. Saranno attivati sei poli sentinelle (sportivo, scolastico, familiare, pastorale, clinico, sociale) nell’ambito dei quali verranno avviate attività socializzanti e di supporto psicosociale. Inoltre, verrà erogata una formazione specifica rivolta a genitori, insegnanti, animatori, allenatori e operatori dei servizi.

GiovaMenti – Promozione della Comunità di Salerno per il benessere delle GIOVani MENTI è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, portato avanti come responsabile di progetto dall’Associazione Gruppo Logos e dai partner: Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS; ASD Salerno Guiscards; ASL Salerno; Comune di Salerno; Fondazione Caritas Salerno; Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana; HIKIKOMORI ITALIA; PR.I.S.M.A. Società Cooperativa Sociale – ETS.