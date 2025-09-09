Salerno, giovanissimo spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato
Nella serata del 5 settembre personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto di un giovane cittadino italiano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente
Nella serata del 5 settembre personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all’arresto di un giovane cittadino italiano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria sarebbe stato individuato in possesso, a seguito di perquisizione, di circa 5 grammi di cocaina, vari panetti di hashish per un peso complessivo di circa grammi 680, circa 60 grammi di marijuana, una confezione di estratto di cannabis noto come “crumble” del peso di circa 50 grammi oltre a materiale per la pesatura ed il confezionamento nonché la somma euro 195 in denaro contante, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.