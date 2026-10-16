X Factor 2026, i due X pass di Giorgia: chi può tornare in gara al primo live

di Redazione ZON

In sintesi. Dopo le Last Call di X Factor 2026 la conduttrice Giorgia ha annunciato due X pass per ripescare due concorrenti esclusi. I due ripescati si sfideranno al primo live e il televoto deciderà chi rientra in gara. I candidati citati sono Timothee, Theo Bock e Benedetta Cornalba. Al 16 ottobre 2026 la data del live non è nota.

I punti chiave La conduttrice di X Factor 2026, Giorgia, ha annunciato due X pass per ripescare due concorrenti esclusi durante le selezioni.

I due concorrenti ripescati da Giorgia si sfideranno al primo live di X Factor 2026, e il televoto del pubblico deciderà quale dei due rientra in gara.

I candidati più citati per il ripescaggio di X Factor 2026 sono Timothee, Theo Bock e Benedetta Cornalba; Giorgia Cappelletti è indicata come possibile sorpresa.

Al 16 ottobre 2026 non sono stati comunicati la data del primo live di X Factor 2026, le modalità del televoto e il suo eventuale costo.

La cantante campana Patrizia Napolano è passata ai live di X Factor 2026 nella squadra di Irama con un classico di Aretha Franklin.

Le Last Call di X Factor 2026 si sono chiuse con un colpo di scena. La conduttrice Giorgia ha annunciato di avere due X pass per ripescare due concorrenti esclusi durante le selezioni. Il rientro si decide al primo live, con il voto del pubblico da casa.

Come funziona il ripescaggio voluto da Giorgia

Giorgia sceglierà due concorrenti tra quelli eliminati nelle fasi di selezione di X Factor 2026. I due ripescati si sfideranno durante il primo live del programma. Il pubblico da casa deciderà quale dei due rientrerà in gara.

Secondo le prime ricostruzioni, il concorrente ripescato potrebbe entrare nella squadra del giudice che perderà il suo primo talento. Il meccanismo però non è ancora ufficiale. Non sono stati resi noti la data del primo live, le modalità del televoto e il suo eventuale costo.

Chi sono i candidati al ripescaggio di X Factor 2026

I nomi in circolazione sono tre: Timothee, Theo Bock e Benedetta Cornalba. Timothee è stato escluso dalla squadra di Paola Iezzi dopo una versione di “Alexanderplatz” molto apprezzata. Theo Bock, nella squadra di Francesco Gabbani, ha portato “Uptown Funk” senza conquistare la sedia.

Il caso di Benedetta Cornalba è meno chiaro. La cantante risulta X pass di Irama e ha sofferto l’agitazione durante l’esibizione delle Last Call. Le fonti disponibili non chiariscono se sia stata eliminata. Tra le escluse viene citata come possibile sorpresa anche Giorgia Cappelletti, uscita dalla squadra di Jake La Furia.

Le squadre dei giudici dopo le Last Call

La tabella riporta gli X pass dei quattro giudici e gli altri concorrenti indicati come promossi ai live. Le formazioni complete non sono state elencate per intero nel materiale disponibile.

Giudice X pass Altri promossi citati Francesco Gabbani Giacomo Calò Alice Fregoso, Scraffs Jake La Furia Martina Cerutti Alessandro Fontana, Veronica Bruganelli Paola Iezzi Camilla Guerini Manuel Gargano, Mad-Dog Irama Benedetta Cornalba Le distanze, Patrizia Napolano, Danny Anania

La voce campana che punta lontano

Nella squadra di Irama c’è Patrizia Napolano, cantante campana passata ai live con un classico di Aretha Franklin. Secondo le prime valutazioni, Patrizia Napolano e Martina Cerutti sono le sole a non aver sbagliato nulla in tre puntate. Il padre della cantante ha detto di sperare che la figlia non si allontani troppo da casa.

Tra i più apprezzati delle Last Call c’è anche Danny Anania, nella squadra di Irama, con “Cambierò” di Marco Mengoni. Per la critica musicale, la squadra di Irama e quella di Paola Iezzi sono le più attrezzate. Paola Iezzi arriva a X Factor 2026 da giudice campione in carica.

Cosa succede adesso

Il prossimo appuntamento è il primo live di X Factor 2026. Giorgia dovrà rivelare i due esclusi scelti con gli X pass, e il televoto del pubblico deciderà chi torna in gara. La data della puntata non è stata ancora comunicata nel materiale disponibile.

Domande frequenti Come funziona il ripescaggio di X Factor 2026? La conduttrice Giorgia sceglierà con due X pass due concorrenti eliminati nelle selezioni di X Factor 2026. I due ripescati si sfideranno al primo live e il pubblico da casa deciderà con il televoto chi rientra in gara. Chi può essere ripescato a X Factor 2026? I nomi in circolazione per il ripescaggio di X Factor 2026 sono Timothee, escluso dalla squadra di Paola Iezzi, Theo Bock, della squadra di Francesco Gabbani, e Benedetta Cornalba. Tra le possibili sorprese viene citata anche Giorgia Cappelletti, uscita dalla squadra di Jake La Furia. In quale squadra entra il concorrente ripescato a X Factor 2026? Secondo le prime ricostruzioni, il concorrente ripescato a X Factor 2026 potrebbe entrare nella squadra del giudice che perderà il suo primo talento. Al 16 ottobre 2026 questo meccanismo non è ancora ufficiale. Quando è il primo live di X Factor 2026? Al 16 ottobre 2026 la data del primo live di X Factor 2026 non è stata comunicata. Non sono note neppure le modalità del televoto e il suo eventuale costo. Chi è Patrizia Napolano di X Factor 2026? Patrizia Napolano è una cantante campana passata ai live di X Factor 2026 nella squadra di Irama con un classico di Aretha Franklin. Secondo le prime valutazioni, Patrizia Napolano e Martina Cerutti sono le sole a non aver sbagliato nulla in tre puntate.

Immagine di repertorio

Fonte: Billboard Italia