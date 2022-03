Italia’s Got Talent: il vincitore è Antonio Vaglica

Il vincitore dell’edizione del 2022 di Italia’s got Talent si chiama Antonio Vaglica, ha solo 18 anni e viene da Mirto Crosia in Provincia di Cosenza. La giuria dello show mandato in onda su Sky1 è stata catturata soprattutto dall’interpretazione dell’artista.

A concedergli il Golden Buzz, che gli ha consentito di accedere alla finale dello show è stato Elio, che ha lo ha apprezzato per il controllo vocale.

Antonio ha raccontato di essere uno studente del Liceo Artistico e di avere un legame molto stretto con la sua famiglia. Racconta inoltra di esser stato in passato spesso discriminato e di aver tuttavia ricevuto sempre il supporto dei suoi genitori per la passione che aveva ne canto.

Nel 2019 Antonio Vaglica aveva già partecipato a Saremo Young senza però riuscire ad emergere. Ieri sera ha lasciato tutti senza parole con l’esibizione, in cui ha portato sul palco una canzone di Whitney Houston “I have nothing” , mentre nel corso delle puntate precedenti si era guadagnato una standing ovation con Sos d’un terrier en depresse di Daniel Balavoine.

Gli altri finalisti che hanno partecipato a questa edizione Italia’s Got Talent, Davide Battista, il jazzista di 14 anni che aveva suonato Voce di Madame, Federico Martelli, il “cantante di martelli”, Davide Inserra, il 12enne ballerino di break dance e Medhat Mamdouh, dall’Egitto per suonare il flauto, il ballerino Simone Corso, l’acrobata Fellon Rossi, i fratello spagnoli con la passione per il pattinaggio Holler e Kimberly Zavatta, la Digital Strategist Giorgia Fumo, l’illusionista Francesco Fontanelli e la coppia da musical Umberto e Damiano.