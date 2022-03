Romagnoli verso la Lazio. Da definire il compenso per l’entourage

La Lazio, da diverso tempo, ha messo nel mirino Alessio Romagnoli e pare che ora il bersaglio sia stato colpito. Tra il club biancoceleste e il difensore del Milan, infatti, c’è l’intesa sull’ingaggio. Nello specifico, al giocatore è stato offerto un contratto di cinque anni a 3,2 milioni di euro. Ancora in corso le trattative, invece, per quanto riguarda le commissioni dell’entourage. Resta da definire, cioè, il compenso che dovranno percepire gli assistenti del calciatore che sono intervenuti nell’operazione di mercato. E a pensarci bene il dialogo potrebbe essere più lungo del previsto. Romagnoli, infatti, si trasferirà alla Lazio perché in scadenza di contratto con il Milan. Ebbene, quando i calciatori si trasferiscono in un altro club a parametro zero, cioè senza che la società acquirente paghi alcuna cifra per il cartellino dell’atleta, allora le richieste degli agenti lievitano. Va ricordato, peraltro, che l’agente del calciatore è Mino Raiola. Uno, insomma, che di certo non è noto per le sue offerte a ribasso in tema di compensi agli agenti.

L’obiettivo di Lotito, patron della Lazio, è quello di trovare subito l’intesa e chiudere al più presto. Una fretta dovuta anche alla volontà di evitare che su Romagnoli si possa fiondare la Juventus. Le trattative, dunque, proseguiranno, con la Lazio che incrocia le dita per blindare il suo futuro pilastro difensivo.