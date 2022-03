Fondo Elliott scatenato: dopo il Milan si punta anche al Chelsea

Si sapeva che prima o poi sarebbe iniziata ufficialmente la corsa all’acquisto del Chelsea. L’ormai ex club del magnate russo Abramovic è stata messa in vendita nelle scorse settimane dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Abramovic ha deciso preventivamente, ancor prima delle sanzioni diramate successivamente, di estromettersi dalla presidenza dei Blues, in quanto intimo amico del presidente Putin.

Tra i tanti possibili acquirenti nominati negli scorsi giorni, oggi Sky Sport piazza un nuovo nome a sorpresa. Si tratta del fondo Elliott, lo stesso ente americano attualmente già proprietario delle quote di maggioranza del Milan. Elliott entrerebbe così in gioco come socio di minoranza, supportando il promotore immobiliare Nick Candy.

Chi è Nick Candy

Nick Candy è un imprenditore immobiliare britannico, classe 73‘, tifoso da sempre del Chelsea. Insieme a suo fratello Christian hanno fondato una società, la Candy & Candy, grazie alla quale gestiscono vari appartamenti di lusso. Il loro patrimonio stimato sembra essere attorno al miliardo e mezzo di sterline.

Un profilo niente male per i Blues, il quale si è già esposto su un possibile acquisto del club londinese.

“”Per noi si trratta di un’opportunità irripetibile per restituire il calcio ai tifosi e metterli al centro delle operazioni e della strategia del Chelsea Football Club. Vogliamo preservare l’eredità del club, siamo in grado di fornire la stabilità finanziaria per garantire la crescita futura della società sulla scena mondiale“

Il ruolo di Elliott

Lo scopo quindi del fondo americano è quello di sostenere Nick Candy all’acquisto del club londinese. In questo modo, Elliott riuscirebbe a trovare uno sbocco anche in Premier League come socio di minoranza, oltre al possesso delle quote di maggioranza dell’AC Milan.

Per gli americani questa rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. Grazie a ciò, il fondo Elliott avrebbe modo di sedersi al tavolo del campionato più bello (e ricco) del mondo.