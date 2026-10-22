La Gradiva, il film su Pompei premiato a Cannes arriva nelle sale italiane il 12 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. La Gradiva, opera prima della regista Marine Atlan ambientata tra Pompei e Napoli, esce nei cinema italiani il 12 novembre 2026 con distribuzione Fandango. Il film segue una classe di liceali in gita tra le rovine di Pompei e ha vinto il Grand Prix Ami Paris della Semaine de la Critique al 79° Festival di Cannes.

I punti chiave Il film La Gradiva di Marine Atlan esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da Fandango.

La Gradiva ha vinto il Grand Prix Ami Paris, il riconoscimento più prestigioso della Semaine de la Critique al 79° Festival di Cannes.

La Gradiva racconta una classe di liceali in visita a Pompei, tra le rovine e i corpi pietrificati dall’eruzione del Vesuvio.

La Gradiva è prodotto da Films du poisson, coprodotto da Arte France Cinema e, per l’Italia, da Bibi Film TV di Angelo Barbagallo.

Prima dell’uscita in sala, La Gradiva è in programma ad Alice nella città, il festival parallelo alla Festa del Cinema di Roma.

La Gradiva, opera prima della regista Marine Atlan ambientata tra Pompei e Napoli, arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuita da Fandango, dopo il premio conquistato al Festival di Cannes.

Il film di Marine Atlan ha vinto il Grand Prix Ami Paris, il riconoscimento più prestigioso della Semaine de la Critique, sezione della 79ª edizione del Festival di Cannes. Prima dell’uscita, La Gradiva è in programma ad Alice nella città, il festival parallelo alla Festa del Cinema di Roma. La data della proiezione romana non è stata resa nota.

La Gradiva racconta una gita scolastica che cambia tutto

La Gradiva segue una classe di liceali in visita a Pompei, alla scoperta delle rovine e dei corpi pietrificati dall’eruzione del Vesuvio. Il viaggio diventa il punto d’incontro tra l’energia della giovinezza e una città rimasta congelata nel tempo.

Durante la visita a Pompei, i desideri dei ragazzi affiorano con un’intensità che nessuno si aspetta. La spinta emotiva porta il gruppo di studenti verso quella che la sinossi definisce una «frattura irreversibile».

Nel cast di La Gradiva ci sono Antonia Buresi, Colas Quignard, Suzanne Gerin e Mitia Capellier-Audat.

Perché Marine Atlan ha scelto le rovine di Pompei

La regista e sceneggiatrice Marine Atlan ha spiegato che a interessarla era il contrasto tra due tempi opposti:

«Erano lo scontro tra l’istantanea della gioventù e l’eternità delle rovine a interessarmi. Intuivo che ciò racchiudesse una forte promessa drammaturgica ed estetica».

Per Marine Atlan, il fascino dei resti archeologici nasce anche dal loro lato più inquieto. Secondo la regista, foto, archivi e resti «sono l’impronta degli ultimi momenti di queste persone» e «sollevano la questione della menzogna, della verità e della fantasia».

Il lavoro sul set di La Gradiva ha richiesto di dirigere venti giovani attori e attrici. Marine Atlan ha raccontato che la sfida era «riprodurre con precisione le dinamiche collettive», tenendo conto della pluralità delle rappresentazioni all’interno di un gruppo di adolescenti.

La Gradiva è una coproduzione tra Francia e Italia

La Gradiva è prodotto da Films du poisson e coprodotto da Arte France Cinema. Per la parte italiana, il coproduttore è Bibi Film TV di Angelo Barbagallo. Il film è ambientato interamente in Italia, tra Pompei e Napoli.

Quando e dove vedere La Gradiva

Tappa Dove Quando Grand Prix Ami Paris Semaine de la Critique, 79° Festival di Cannes Data non indicata Proiezione Alice nella città, Roma Data non indicata Uscita in sala Cinema italiani (distribuzione Fandango) 12 novembre 2026

L’elenco delle sale che proietteranno La Gradiva dal 12 novembre 2026, comprese quelle in Campania e nella provincia di Salerno, non è ancora stato comunicato.

Domande frequenti Quando esce La Gradiva al cinema? Il film La Gradiva di Marine Atlan esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026. La distribuzione in Italia è curata da Fandango. Di cosa parla il film La Gradiva? La Gradiva segue una classe di liceali in gita a Pompei, alla scoperta delle rovine e dei corpi pietrificati dall’eruzione del Vesuvio. Durante la visita i desideri dei ragazzi affiorano con un’intensità inattesa e portano il gruppo verso quella che la sinossi definisce una «frattura irreversibile». Che premio ha vinto La Gradiva a Cannes? La Gradiva ha vinto il Grand Prix Ami Paris, il riconoscimento più prestigioso della Semaine de la Critique. La Semaine de la Critique è una sezione della 79ª edizione del Festival di Cannes. Chi recita nel film La Gradiva? Nel cast del film La Gradiva ci sono Antonia Buresi, Colas Quignard, Suzanne Gerin e Mitia Capellier-Audat. La regista Marine Atlan ha diretto sul set venti giovani attori e attrici. In quali cinema della Campania si può vedere La Gradiva? L’elenco delle sale che proietteranno La Gradiva dal 12 novembre 2026, comprese quelle in Campania e in provincia di Salerno, non è ancora stato comunicato. Il film è distribuito in Italia da Fandango.