Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso a Simona Ventura e Francesca Fialdini: «Siete ossessionate da me»

di Redazione ZON

In sintesi. Barbara d’Urso, giurata di Ballando con le Stelle 2026, ha accusato Simona Ventura e Francesca Fialdini di essere «ossessionate» da lei. Lo scontro è avvenuto in diretta su Rai 1 sabato 24 ottobre 2026, nella quarta puntata, dopo il giudizio di Barbara d’Urso sull’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

I punti chiave Barbara d’Urso ha detto in diretta a Simona Ventura e Francesca Fialdini: «Io penso che siete ossessionate da me».

Lo scontro è avvenuto durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, trasmessa da Rai 1 sabato 24 ottobre 2026.

La discussione è partita dal giudizio di Barbara d’Urso sull’esibizione della coppia Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Simona Ventura ha messo in dubbio il voto di 10 che Barbara d’Urso aveva dato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca nella puntata precedente.

Francesca Fialdini ha contestato a Barbara d’Urso una contraddizione tra gli apprezzamenti e i rilievi su top line e scelta del ballo.

Barbara d’Urso ha accusato Simona Ventura e Francesca Fialdini di essere «ossessionate» da lei. Lo scontro è avvenuto in diretta durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda su Rai 1 sabato 24 ottobre 2026.

A far partire la discussione è stato il giudizio di Barbara d’Urso, nel ruolo di giurata, sull’esibizione della coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Alcune osservazioni tecniche della giurata hanno innescato una catena di repliche che ha spostato l’attenzione dalla pista ai rapporti tra le protagoniste.

Le critiche di Fialdini e Ventura alla giurata

Francesca Fialdini ha contestato a Barbara d’Urso una contraddizione tra apprezzamenti e rilievi. «Hai trovato tutto bellissimo, però hai giudicato la top line e la scelta del ballo», ha osservato Fialdini.

Simona Ventura ha richiamato il voto massimo, cioè 10, che Barbara d’Urso aveva assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca nella puntata precedente. «Io non ci credo al 10 dell’altra volta», ha detto Ventura, aggiungendo: «Dai Barbara, non sei tu, dì quello che pensi davvero».

La replica di Barbara d’Urso: «Siete ossessionate da me»

Barbara d’Urso ha mostrato apertamente il proprio fastidio e ha spiegato di non voler alimentare altre polemiche. Secondo la giurata, le sue osservazioni vengono lette in modo diverso a seconda del concorrente a cui sono rivolte.

Barbara d’Urso ha difeso il principio che segnalare un’imprecisione tecnica non equivale a bocciare un’intera esibizione. Per la giurata un giudizio positivo può convivere con qualche critica. Poi la frase che ha chiuso ogni margine di mediazione: «Io penso che siete ossessionate da me».

Due visioni opposte sul modo di giudicare

Il confronto della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026 mette di fronte due posizioni. Barbara d’Urso rivendica il diritto di fare rilievi tecnici anche a una performance che apprezza. Simona Ventura e Francesca Fialdini chiedono coerenza tra i voti assegnati e i commenti pronunciati.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca sono rimasti al centro della scena senza esserne protagonisti: la loro esibizione è diventata il punto di partenza di una discussione molto più ampia del ballo. Il materiale disponibile non riporta il voto finale assegnato da Barbara d’Urso alla coppia in questa puntata.

Le reazioni sui social e cosa succede adesso

Al momento non sono disponibili dati verificati sulle reazioni social allo scontro, né commenti successivi di Barbara d’Urso, Simona Ventura o Francesca Fialdini fuori dalla diretta. Non è stato reso noto se la produzione di Ballando con le Stelle interverrà sulla vicenda.

L’episodio aggiunge un nuovo capitolo alle tensioni tra le protagoniste del programma di Rai 1. Il prossimo banco di prova sarà la quinta puntata, di cui il materiale disponibile non indica ancora la data.

Domande frequenti Cosa è successo tra Barbara d’Urso, Simona Ventura e Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle? Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda su Rai 1 il 24 ottobre 2026, Barbara d’Urso ha accusato Simona Ventura e Francesca Fialdini di essere «ossessionate» da lei. Lo scontro è nato dalle critiche di Ventura e Fialdini al giudizio di Barbara d’Urso sull’esibizione di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Perché Simona Ventura ha criticato Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle? Simona Ventura ha messo in dubbio il voto di 10 che Barbara d’Urso aveva assegnato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca nella puntata precedente di Ballando con le Stelle 2026. Nella puntata del 24 ottobre 2026 Ventura ha detto: «Io non ci credo al 10 dell’altra volta» e «Dai Barbara, non sei tu, dì quello che pensi davvero». Cosa ha detto Francesca Fialdini a Barbara d’Urso? Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, il 24 ottobre 2026, Francesca Fialdini ha contestato a Barbara d’Urso una contraddizione tra apprezzamenti e rilievi tecnici. Fialdini ha detto: «Hai trovato tutto bellissimo, però hai giudicato la top line e la scelta del ballo». Come si è difesa Barbara d’Urso dalle critiche di Ventura e Fialdini? Barbara d’Urso ha sostenuto che segnalare un’imprecisione tecnica non equivale a bocciare un’intera esibizione e che un giudizio positivo può convivere con qualche critica. La giurata di Ballando con le Stelle 2026 ha aggiunto che le sue osservazioni vengono lette in modo diverso a seconda del concorrente, e ha concluso: «Io penso che siete ossessionate da me». Quanto ha dato Barbara d’Urso a Ornella Muti nella puntata del 24 ottobre 2026? Le informazioni disponibili sulla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026 non riportano il voto finale assegnato da Barbara d’Urso a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. È noto invece che nella puntata precedente Barbara d’Urso aveva dato alla coppia il voto massimo, cioè 10.