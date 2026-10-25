Simone Nolasco, il ballerino di Amici rompe il silenzio dopo l’incidente: «Sono più io»

di Redazione ZON

In sintesi. Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, è tornato a danzare circa due mesi dopo l’incidente stradale che lo ha coinvolto. In un messaggio diffuso nell’ottobre 2026 il ballerino racconta di sentirsi «più io» di prima, ringrazia chi gli è stato vicino e descrive la gratitudine per poter fare ciò che ama.

I punti chiave Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, è stato coinvolto in un incidente stradale circa due mesi prima del suo messaggio dell’ottobre 2026.

Simone Nolasco ha dichiarato di essere tornato a danzare e che da allora «è come se si fosse aggiustato tutto».

Simone Nolasco ha scritto di non sentirsi cambiato in peggio: «Non è poi così vero che non sono più io, piuttosto direi che sono più io».

Simone Nolasco ha ringraziato le persone che nei due mesi successivi all’incidente gli hanno scritto e chiesto come stava.

La data, il luogo e la dinamica dell’incidente di Simone Nolasco non sono stati resi noti.

Simone Nolasco, ballerino professionista del talent show Amici di Maria De Filippi, è tornato a parlare circa due mesi dopo l’incidente stradale che lo ha coinvolto. Nel messaggio, diffuso nell’ottobre 2026, racconta il ritorno alla danza e una ritrovata serenità.

Come sta Simone Nolasco a due mesi dall’incidente

Simone Nolasco racconta di essersi chiesto spesso come fosse possibile sentirsi «normale» a soli due mesi dall’incidente. Il ballerino di Amici individua la svolta nel momento in cui ha ricominciato a ballare.

«Da quando sono tornato a danzare, a muovermi, è come se si fosse aggiustato tutto»

Simone Nolasco ammette che dall’incidente non si era più sentito come prima. Il ballerino precisa però di non averlo vissuto come qualcosa di negativo: secondo le sue parole, quell’esperienza gli ha «solo dato».

Il ballerino di Amici ribalta anche l’idea di essere cambiato in peggio. «Non è poi così vero che non sono più io, piuttosto direi che sono più io», ha scritto Simone Nolasco.

Il messaggio di gratitudine del ballerino di Amici

Simone Nolasco descrive la gratitudine che prova ogni mattina al risveglio, quando capisce di poter fare ciò che ama di più. Il ballerino racconta di aver sempre sognato di vivere nel presente, godendosi ciò che ha invece di pensare a ciò che deve arrivare.

«Il dolore è parte integrante delle nostre vite, ma alla fine tutto si riduce all’Amore. Grazie a ogni singola persona che durante questo periodo mi ha scritto, chiesto come sto, regalato tempo»

Il ringraziamento di Simone Nolasco è rivolto a chi gli è stato vicino nei due mesi successivi all’incidente, con messaggi e attenzioni.

Cosa aveva raccontato Simone Nolasco subito dopo l’incidente

Il giorno dopo l’incidente, Simone Nolasco aveva descritto quei momenti con l’immagine della vita che passa davanti agli occhi. Il ballerino di Amici aveva parlato di pochi secondi in cui aveva temuto il peggio.

«Per una manciata di secondi ho creduto di non poter rivedere più la mia famiglia, i miei amici, i colori, il mio cagnolino, il sole… Per una manciata di secondi ho creduto che quelli fossero gli ultimi»

Cosa resta ancora da sapere sull’incidente

Le dichiarazioni disponibili non indicano la data esatta, il luogo né la dinamica dell’incidente stradale che ha coinvolto Simone Nolasco. Non è stato reso noto nemmeno su quale canale il ballerino abbia pubblicato il suo messaggio.

Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali sul ritorno di Simone Nolasco nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha detto soltanto di essere tornato a danzare.

Domande frequenti Come sta Simone Nolasco dopo l’incidente? Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, ha dichiarato nell’ottobre 2026 di essere tornato a danzare circa due mesi dopo l’incidente stradale. Il ballerino racconta di sentirsi «normale» e afferma che da quando ha ripreso a muoversi «è come se si fosse aggiustato tutto». Simone Nolasco è tornato ad Amici? Non ci sono comunicazioni ufficiali sul ritorno di Simone Nolasco nel corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Nel messaggio diffuso nell’ottobre 2026 il ballerino ha detto soltanto di essere tornato a danzare. Dove e quando è avvenuto l’incidente di Simone Nolasco? La data esatta, il luogo e la dinamica dell’incidente stradale che ha coinvolto Simone Nolasco non sono stati resi noti. Dalle dichiarazioni del ballerino di Amici risulta soltanto che l’incidente è avvenuto circa due mesi prima del suo messaggio dell’ottobre 2026. Cosa ha detto Simone Nolasco subito dopo l’incidente? Il giorno dopo l’incidente stradale, Simone Nolasco aveva raccontato di aver temuto il peggio per pochi secondi. Il ballerino di Amici aveva scritto: «Per una manciata di secondi ho creduto di non poter rivedere più la mia famiglia, i miei amici, i colori, il mio cagnolino, il sole».