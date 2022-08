Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori

Fiocco azzurro per Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta della scuola di Amici. I due ballerini di Maria De Filippi hanno accolto ieri, 30 agosto 2022, il piccolo Romeo Maria che è venuto al mondo all’Ospedale Gemelli di Roma. Giulia e Marcello si sono conosciuti proprio dietro le quinte del noto talent show di Canale 5: entrambi ballerini professionisti, tra una prova e l’altra è arrivato l’amore.

Pochi mesi fa l’annuncio della gravidanza che Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno vissuto tranquillamente anche con i loro follower e rispettando gli impegni con Amici. Ieri poi, con un tenero scatto di mani intrecciate. i due neo genitori hanno annunciato l’arrivo del piccolo, nato in mattinata. Accompagna la foto una didascalia tratta da Romeo e Giulietta di William Shakespeare.

“D’ora in avanti tu chiamami ‘Amore’, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato.

(Romeo e Giulietta di William Shakespeare)

Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato

Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà.

L’emozione e’ indescrivibile”.