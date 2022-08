Anticipazioni Amici 2022: nuovo ruolo per Nunzio

Stando alle Anticipazioni di Amici 2022, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda Nunzio Stancampiano. L’ormai ex allievo del talent di Canale 5 starebbe per entrare come presenza fissa nel cast del programma. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Anticipazioni Amici 2022: Nunzio come motivatore

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa edizione, su esplicita richiesta di Maria, Nunzio Stancampiano dovrebbe entrare a far parte del cast del programma. L’ex allievo infatti sarà uno dei nuovi ballerini professionisti che affiancheranno i professori nel ruolo di motivatore per i nuovi partecipanti del talent.

Grazie alla sua simpatia e al suo impatto mediatico, Nunzio ha così conquistato un posto al fianco dei professori in Amici 2022/23. Sarà interessare come l’ex allievo si adatterà al nuovo ruolo, mantenendo sicuramente il carattere che l’ha distinto per tutta la passata edizione.

Riepilogo Ventunesima Edizione (2021/2022)

Allievi: 18 (9 cantanti, 9 ballerini)

Podio

Luigi Strangis (cantante) Michele Esposito (ballerino) Serena Carella (ballerina) Alex (cantante) Sissi (cantante) Albe (cantante)

fase finale:

Dario Schirone (ballerino), Nunzio Stancampiano (latinista), LDA (cantante), Carola Puddu (ballerina), Crytical (rapper), Aisha Maryam Samb (cantante), Leonardo Lini (latinista), John Erik De La Cruz (ballerino), Christian Stefanelli (ballerino), Calma (cantante), Gio Montana (cantante), Alice Del Frate (ballerina).

non arrivati alla fase finale:

Mattia Zenzola (latinista), Cosmary Fasanelli (ballerina), Rea (cantante), Nicol Castagna (cantante), Elena Manuele (cantante), Cristiano La Bozzetta (ballerino), Guido Domenico Sarnataro (ballerino), Virginia Vorraro (ballerina), Tommaso Cesana (cantante), Andrea Siragusa (cantante), Simone Russo (cantante), Alessandra Ciccariello (cantante), Giacomo Vianello (cantante), Flaza (cantante), Elisabetta Ivankovich (cantante), Mattias Nigiotti (ballerino), Inder (trapper), Kandy (trapper), Mirko Masia (ballerino).