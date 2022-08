Enzo Garinei, si è spento lo storico commediografo a 96 anni

Per mezzo secolo ed oltre ha intrattenuto il nostro paese grazie alla sua comicità. Tra teatro, cinema e tv ha costruito una carriera, con la quale è stato amato da tutti gli italiani della sua generazione. Si è spento oggi alla veneranda età di 96 anni Enzo Garinei, storico volto della commedia italiana. Il volto romano dell’intrattenimento fece il suo esordio in un film non da poco: “Totò le Mokò“, pellicola del 1949, al fianco di un certo Antonio De Curtis, alias Totò.

Nato il 4 Maggio 1926 a Roma, l’attore ha continuato la sua carriera al fianco del fratello Pietro nel varietà “Garinei e Giovannini“. Successivamente si è dedicato al teatro, la sua grande passione, e poi anche alla televisione. Non solo questo, la sua passione per il cinema era talmente forte da fargli provare sia l’esperienza di regista, che successivamente anche quella di doppiatore. Storica la sua affiliazione vocale nella sitcom “I Jefferson” dove Enzo Garinei diede la voce a George Jefferson.

Altri successi e lavori come attore

La sua vita di attore non si è mai fermata, nonostante avesse raggiunto già da tempo la vecchia. Infatti Enzo Garinei partecipò a due opere teatrali tra il 2008 e il 2009: “Facciamo l’amore“, a fianco di Gianluca Guidi e Lorenza Mario e “Aggiungi un posto a tavola“, sempre al fianco di Gianluca Guidi e con Marisa Laurito.

Fino all’età di 94 anni continuò la sua esperienza teatrale, svolgendo nel biennio 2017/18 e 2019/20 la tournée con la nuova edizione di “Aggiungi un posto a tavola”, interpretando dal vivo “la voce di Dio”, ottenendo un tributo d’affetto da parte del pubblico.