Eruzioni del Gusto 2026, alla Reggia di Portici tornano i ravioli medievali di Federico II

di Redazione ZON

In sintesi. Alla Reggia di Portici, sede del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la rassegna Eruzioni del Gusto 2026 ha servito i «De raviolis», ricetta medievale del Liber de Coquina di Federico II. La rassegna, promossa dall’associazione ORONERO con il sostegno della Regione Campania, ha proposto il Pranzo della Domenica, degustazioni e il Premio del Contadino.

I punti chiave La rassegna Eruzioni del Gusto si tiene alla Reggia di Portici per il secondo anno consecutivo.

Eruzioni del Gusto ha servito i «De raviolis», una ricetta medievale tratta dal Liber de Coquina di Federico II.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha curato il talk «Le origini della cucina italiana, da Federico II a oggi», con i professori Gianni Cicia e Raffaele Sacchi.

Il Premio del Contadino è nato da un’idea di Fofò Ferriere ed è stato realizzato con l’associazione ORONERO e Slow Food Campania.

La Regione Campania partecipa a Eruzioni del Gusto con l’assessorato all’Agricoltura e con l’assessorato al Mare e Acquacoltura, attraverso il programma FEAMPA Campania.

Alla Reggia di Portici la rassegna Eruzioni del Gusto ha portato in tavola i «De raviolis», una ricetta medievale tratta dal Liber de Coquina di Federico II. Accanto ai ravioli c’erano un pranzo dedicato ai contadini e diverse degustazioni di prodotti campani.

Che cos’è Eruzioni del Gusto e perché si tiene a Portici

Eruzioni del Gusto è una rassegna culturale ed enogastronomica promossa dall’associazione ORONERO – Dalle scritture del fuoco. La manifestazione è anche Borsa Internazionale dell’Enoturismo e ha il patrocinio e il sostegno della Regione Campania.

La Reggia di Portici ospita Eruzioni del Gusto per il secondo anno consecutivo. Nella Reggia hanno sede il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il MUSA, i Musei di Scienze Agrarie.

La ricetta medievale nata alla corte di Federico II

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha curato un talk dal titolo «Le origini della cucina italiana, da Federico II a oggi». Sono intervenuti Gianni Cicia, professore di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale, e Raffaele Sacchi, professore di Scienze e tecnologie alimentari.

Per il talk è stata preparata la ricetta «De raviolis» del Liber de Coquina. Ingredienti e procedimento della versione servita a Portici non sono stati resi noti.

I piatti in degustazione alla Reggia di Portici

Il programma ha messo insieme cucina storica e cucina contemporanea. Questi sono i piatti indicati dagli organizzatori:

Piatto Cosa sappiamo «De raviolis» Ricetta medievale tratta dal Liber de Coquina di Federico II Pranzo della Domenica Menu dedicato ai contadini e ai sapori della tradizione Cozze con zucca e pasta Degustazione curata dagli chef Pizza con ‘nduja di tonno Prodotto artigianale che unisce tradizione marinara e specialità locali

Il Pranzo della Domenica e i «De raviolis» sono stati realizzati da diversi chef, tra cui Antonio Sorrentino e Antonio Esposito, insieme all’Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

Il Premio del Contadino e il green carpet

Il Premio del Contadino è nato da un’idea di Fofò Ferriere ed è stato realizzato con Carmine Maione, presidente dell’associazione ORONERO, e Patrizia Spigno, presidente di Slow Food Campania. Sul green carpet hanno sfilato uomini e donne premiati per l’impegno e la passione per la terra.

Il pubblico di Eruzioni del Gusto ha tributato un lungo applauso a Fofò Ferriere e al maestro Peppe Vessicchio. Un altro tema della rassegna è stato il ruolo delle donne, passate da custodi della cucina a professioniste del cibo.

Cosa porta la Regione Campania tra pesce, vino e pizza

La Regione Campania partecipa con l’assessorato all’Agricoltura e con l’assessorato al Mare e Acquacoltura. Quest’ultimo è presente attraverso il programma FEAMPA Campania, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, gestito con il supporto di Sviluppo Campania spa.

Serena Monaco è la funzionaria della Regione Campania responsabile della promozione del comparto ittico. Secondo Monaco, la Regione ha portato a Portici aziende campane di pesca, di acquacoltura e di trasformazione.

Monaco ha indicato anche gli altri prodotti promossi dalla Regione Campania:

masterclass sui vini Doc e Igp campani;

il progetto della pizza napoletana 100% campana;

conserve di pomodoro, olio extravergine di oliva e prodotti caseari.

Per Serena Monaco l’iniziativa fa parte di una strategia regionale più ampia:

«creare una filiera corta e un sistema di blockchain a garanzia della tracciabilità dei prodotti dalla produzione fino al piatto e al consumatore finale».

Cosa resta da sapere sulla rassegna

Le date complete di Eruzioni del Gusto 2026 non sono state comunicate, come non sono stati diffusi orari e costi di ingresso alla Reggia di Portici. Non è stato reso noto nemmeno se i «De raviolis» saranno proposti di nuovo al pubblico dopo il talk.