Libera – Il caso Elena Palma, anticipazioni del 1° novembre 2026: un amante segreto e una nuova sospettata

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 1° novembre 2026 Rai 1 trasmette in prima visione la seconda puntata di Libera – Il caso Elena Palma, serie con Lunetta Savino e Matteo Martari. Negli episodi 2×03 e 2×04 Franco Tomizza si rivela l’amante segreto di Elena Palma, la donna uccisa, e la collana della vittima trovata nell’appartamento di Nina rende Nina la principale sospettata.

I punti chiave Rai 1 trasmette la seconda puntata di Libera – Il caso Elena Palma domenica 1° novembre 2026, con gli episodi 2×03 e 2×04.

La seconda stagione di Libera, con Lunetta Savino e Matteo Martari, va in onda su Rai 1 ogni domenica dal 25 ottobre 2026 ed è composta da 3 appuntamenti.

Nell’episodio 2×03 di Libera Franco Tomizza, ex marito di Nina, si rivela l’amante segreto di Elena Palma, la donna uccisa.

Nell’episodio 2×04 di Libera la collana di Elena Palma viene ritrovata nell’appartamento di Nina, che diventa la principale sospettata del femminicidio.

Nella seconda stagione di Libera l’accusato del femminicidio di Elena Palma è Omar Alami, un giovane rapper.

Attenzione: spoiler. Domenica 1° novembre 2026 Rai 1 trasmette in prima visione la seconda puntata di Libera – Il caso Elena Palma, con gli episodi 2×03 e 2×04. La puntata svela un amante segreto e porta una nuova sospettata al centro dell’indagine.

Di cosa parla la seconda stagione di Libera

Libera – Il caso Elena Palma è la seconda stagione della serie con Lunetta Savino e Matteo Martari. Rai 1 la trasmette ogni domenica a partire dal 25 ottobre 2026. Gli appuntamenti in programma sono tre.

Nella seconda stagione di Libera la protagonista è la presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste. Il caso al centro della storia è il femminicidio di Elena Palma. L’accusato è Omar Alami, un giovane rapper.

Cosa succede nell’episodio 2×03 di Libera

Nell’episodio 2×03 di Libera – Il caso Elena Palma, Pietro sopravvive a un’aggressione. Subito dopo Pietro scopre che Nina ha un figlio. Il bambino è affidato all’ex marito di Nina, Franco Tomizza.

Il colpo di scena dell’episodio 2×03 riguarda Franco Tomizza: l’ex marito di Nina si rivela l’amante segreto di Elena Palma, la donna uccisa. Nel frattempo Libera lavora per ricostruire i legami tra i protagonisti del caso.

Sempre nell’episodio 2×03, Cesare porta avanti un’indagine parallela su un traffico d’armi. Nello stesso episodio Cesare si avvicina sempre di più a Isabella.

Perché Nina diventa la principale sospettata nell’episodio 2×04

Nell’episodio 2×04 di Libera la collana di Elena Palma viene ritrovata nell’appartamento di Nina. Il ritrovamento trasforma Nina nella principale sospettata del femminicidio. Per questo motivo Libera non può più interrogarla in aula.

Nell’episodio 2×04 Pietro capisce che a minacciare Nina è l’ex marito, Franco Tomizza. Per proteggerla, Pietro decide di nascondere Nina alla polizia.

Il filone di Cesare si complica nell’episodio 2×04. Durante un blitz fallito Cesare riceve una minaccia. Dopo l’avvertimento Cesare sceglie di allontanare Isabella.

Cosa resta da capire prima del finale

Con la puntata del 1° novembre 2026 la seconda stagione di Libera arriva a due terzi del percorso: il terzo e ultimo appuntamento chiuderà la storia. La data esatta della puntata finale non è stata indicata nel materiale disponibile, né sono stati resi noti l’orario di inizio e le piattaforme per rivedere gli episodi.

Le domande aperte dopo la seconda puntata di Libera sono tre: il ruolo di Franco Tomizza nella morte di Elena Palma, la posizione di Nina dopo il ritrovamento della collana e la sorte del rapper Omar Alami, accusato del femminicidio.

Nella stessa serata di domenica 1° novembre 2026 Canale 5 trasmette in prima serata una nuova puntata della serie turca Racconto di una Notte, che si troverà quindi in contemporanea con la fiction di Rai 1.

Domande frequenti Quando va in onda la seconda puntata di Libera – Il caso Elena Palma? La seconda puntata di Libera – Il caso Elena Palma va in onda in prima visione su Rai 1 domenica 1° novembre 2026. La puntata contiene gli episodi 2×03 e 2×04. Quante puntate ha Libera – Il caso Elena Palma? Libera – Il caso Elena Palma, seconda stagione della serie con Lunetta Savino e Matteo Martari, ha tre appuntamenti su Rai 1. La serie va in onda ogni domenica a partire dal 25 ottobre 2026 e il terzo appuntamento chiude la storia. Chi è l’amante segreto di Elena Palma in Libera? Nell’episodio 2×03 di Libera – Il caso Elena Palma l’amante segreto di Elena Palma si rivela essere Franco Tomizza. Franco Tomizza è l’ex marito di Nina, a cui è affidato il figlio di Nina. Perché Nina diventa sospettata in Libera? Nell’episodio 2×04 di Libera – Il caso Elena Palma la collana di Elena Palma viene ritrovata nell’appartamento di Nina. Il ritrovamento rende Nina la principale sospettata del femminicidio, e per questo Libera non può più interrogarla in aula. Chi è accusato dell’omicidio di Elena Palma in Libera? Nella seconda stagione di Libera l’accusato del femminicidio di Elena Palma è Omar Alami, un giovane rapper. Il caso è seguito dalla presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trieste, protagonista della serie di Rai 1.